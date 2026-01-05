ONLINE: Hk 32 Liptovský Mikuláš - HC Košice dnes, Tipsport liga LIVE (36. kolo)

Hokejisti Hk 32 Liptovský Mikuláš a HC Košice dnes hrajú zápas 36. kola Tipsport ligy.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Hk 32 Liptovský Mikuláš - HC Košice dnes (Tipsport Liga LIVE, 36. kolo, pondelok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
05.01.2026 o 18:00
36. kolo
Lipt. Mikuláš
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Košice
Prenos
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 36. kola Tipsport ligy, v ktorom HK 32 Liptovský Mikuláš hostí hokejistov HC Košice. Úvodné buly je naplánované na 18:00.
HK 32 Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš sa nachádza na 7. mieste s 51 bodmi na svojom konte so skóre 108:116. V 35. kole Liptáci vycestovali do Michaloviec, kde po dramatickom priebehu prehrali 4:3.
HC Košice
Hokejisti Košíc sa nachádzajú v tabuľke na 3. priečke so ziskom 62 bodov a skóre 102:86. V poslednom kole hostili posledný tím tabuľky HC Prešov. Prešovčania prekvapivo na ľade Košíc vyhrali v pomere 6:4.
HK 32 Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš sa nachádza na 7. mieste s 51 bodmi na svojom konte so skóre 108:116. V 35. kole Liptáci vycestovali do Michaloviec, kde po dramatickom priebehu prehrali 4:3.
HC Košice
Hokejisti Košíc sa nachádzajú v tabuľke na 3. priečke so ziskom 62 bodov a skóre 102:86. V poslednom kole hostili posledný tím tabuľky HC Prešov. Prešovčania prekvapivo na ľade Košíc vyhrali v pomere 6:4.