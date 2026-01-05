ONLINE: HK Poprad - HK Dukla Michalovce dnes, Tipsport liga LIVE (36. kolo)

Hokejisti HK Poprad a HK Dukla Michalovce dnes hrajú zápas 36. kola Tipsport ligy.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
HK Poprad - HK Dukla Michalovce (Tipsport Liga, 36. kolo)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
05.01.2026 o 18:00
36. kolo
Poprad
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Michalovce
Prenos
Tipsport liga sa prehupla už do 36. kola a HK Poprad vyzve HK DUKLA Michalovce. V tejto sezóne sa oba tímy stretli už štyrikrát. Tri víťazstvá patria popradským kamzíkov, líškam sa podarilo vyhrať raz.
HK Poprad: Popradčanom nevyšiel vstup do nového roka. So Spišiakmi prehrali 1:3. V tabuľke im momentálne patrí šieste miesto zaručujúce priamy postup do play-off. Kanaďan Adam Cracknell je štvrtým najproduktívnejším hráčom celej súťaže. Pripísal si už 37 bodov za 17 gólov a 20 asistencií.
HK DUKLA Michalovce: Michalovčania sa naopak tešili z víťazstva 4:3 nad Liptákmi. Nachádzajú sa na deviatej priečke a pomalými krokmi smerujú vyššie. Marc-Olivier Roy má na konte 31 asistencií, čo je najviac spomedzi všetkých hráčov a je aj druhým najproduktívnejším. Dokopy má 40 kanadských bodov.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.