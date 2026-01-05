ONLINE: HC MONACObet Banská Bystrica - HK Nitra dnes, Tipsport liga LIVE (36. kolo)

Hokejisti HC MONACObet Banská Bystrica a HK Nitra dnes hrajú zápas 36. kola Tipsport ligy.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HC MONACObet Banská Bystrica - HK Nitra dnes (Tipsport Liga LIVE, 36. kolo, pondelok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
05.01.2026 o 17:30
36. kolo
B. Bystrica
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Nitra
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 36. kola Tipsport ligy medzi mužstvami HC MONACObet Banská Bystrica a HK DUKLA Trenčín.
Banská Bystrica sa aktuálne nachádza na 5. mieste, pričom má na konte 60 bodov. Po dvoch prehrách v rade so Žilinou a Zvolenom sa barani dostali na víťaznú vlnu, ktorú zvládli natiahnuť už na sedem zápasov. Naposledy pritom zvládli tesný súboj na bratislavskom ľade, keď zdolali Slovan 4:2.
Nitra aktuálne okupuje 2. pozíciu so ziskom 65 bodov, pričom na lídra zo Slovana stráca štyri body. Z posledných piatich súbojov však len dvakrát odišla víťazne. Naposledy navyše stratila dvojgólové vedenie proti Zvolenu, ktorý v poslednej tretine vyrovnal a otočil na 5:3 vo svoj prospech.
Banská Bystrica sa aktuálne nachádza na 5. mieste, pričom má na konte 60 bodov. Po dvoch prehrách v rade so Žilinou a Zvolenom sa barani dostali na víťaznú vlnu, ktorú zvládli natiahnuť už na sedem zápasov. Naposledy pritom zvládli tesný súboj na bratislavskom ľade, keď zdolali Slovan 4:2.
Nitra aktuálne okupuje 2. pozíciu so ziskom 65 bodov, pričom na lídra zo Slovana stráca štyri body. Z posledných piatich súbojov však len dvakrát odišla víťazne. Naposledy navyše stratila dvojgólové vedenie proti Zvolenu, ktorý v poslednej tretine vyrovnal a otočil na 5:3 vo svoj prospech.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.