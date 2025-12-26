Sersen ukončil éru Slovana pred vypredaným hľadiskom. Poprad je postrachom aj naďalej

Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v piatkovom 32. kole Tipsport ligy nad Duklou Trenčín 2:1 a naďalej sú na čele tabuľky.
Nitrania si poradili so Žilinou 4:1 a patrí im 2. priečka s mankom troch bodov na čelo.
Pred zápasom sa vedenie „belasých“ oficiálne rozlúčilo s dlhoročnou oporou Michalom Sersenom, jeho dres s číslom 8 zároveň vyradili a slávnostne ho vyvesili pod strechu arény Ondreja Nepelu.
Duel sledovala vypredaná hala 10.055 divákov, ide o návštevu sezóny. Predtým prišlo najviac divákov na zápas Košíc so Slovanom v 12. kole, videlo ho 6992 divákov.
Hráči Nitry ukončili päťzápasovú sériu prehier na domácom ľade. O svojom triumfe rozhodli troma gólmi v tretej tretine.
Košice zvíťazili nad Michalovcami 1:0 a v tabuľke sa posunuli na 3. miesto pred Žilinu. Na ďalších priečkach k zmenám neprišlo. Banská Bystrica vyhrala štvrtý zápas za sebou, na ľade regionálneho rivala vo Zvolene 5:2 a je v tabuľke piata.
Tím spod Pustého hradu už neviedol tréner Peter Mikula, s ktorým sa klub dohodol na predčasnom ukončení spolupráce, no na lavičke ešte nebol nový kouč Antonín Stavjaňa.
Liptovský Mikuláš ukončil sériu troch duelov bez zisku bodu. Na ľade Spišskej Novej Vsi zvíťazil 4:2. Hráči Popradu natiahli šnúru víťazných stretnutí na osem, keď uspeli na ľade Prešova 5:2.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS
Tipsport liga - 32. kolo:
Nitra - Žilina 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)
Góly: 5. Passolt (Jackson, Osburn), 48. Jackson (Hrnka, Osburn), 52. Vitaloš (Valent, Buček). 57. Stacha (Bubela) – 13. Ranford (Walega, Diakov)
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Slovan Bratislava - Dukla Trenčín 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Góly: 30. Dmowski (Pecararo, Takáč), 60. Peterek - 49. Bezúch (Hudec, Krajčovič)
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Zvolen - Banská Bystrica 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)
Góly: 20. Šramaty (Marcinek, Hecl), 28. Pišoja (Fairbrother, Hecl) – 14. Kukuča (Gron, M. Valach), 20. Galipeau (Lucas, R. Faith), 22. Myklukha (R. Faith, Turnbull), 31. Ondrušek (Jasenec, Galipeau), 50. Kukuča
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Košice - Michalovce 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Gól: 40. Rogoň (Chovan, Rosandič)
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Spišská Nová Ves - Liptovský Mikuláš 2:4 (1:1, 0:0, 1:3)
Góly: 16. Giľák (Giroux, Martel), 60. Giroux (Martel, McIsaac) - 20. Ibragimov (Vojtech, Fekiač), 45. Uhrík (Ferkodič), 53. Tritt (Ferkodič, Flood), 60. Vojtech (Lalík)
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Prešov - Poprad 2:5 (1:3, 1:1, 0:1)
Góly: 13. Rockwood (Avcin, Nátny), 35. Bukarts (Indrašis) - 1. Urbánek (Nauš), 15. Török (Nemčík, Majdan), 18. Lefebrve (Suchý, Török), 40. Calof (Belányi), 60. Suchý (Török, Urbánek)
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>