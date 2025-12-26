Sersen ukončil éru Slovana pred vypredaným hľadiskom. Poprad je postrachom aj naďalej

Bývalý hráč HC Slovan Bratislava Michal Sersen (vpravo) so slzami v očiach po oficiálnej rozlúčke pred stretnutím 32. kola Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - Dukla Trenčín.
Fotogaléria (24)
Bývalý hráč HC Slovan Bratislava Michal Sersen (vpravo) so slzami v očiach po oficiálnej rozlúčke pred stretnutím 32. kola Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - Dukla Trenčín. (Autor: TASR)
TASR|26. dec 2025 o 21:28
ShareTweet0

Pozrite si súhrn výsledkov 32. kola Tipsport ligy.

Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v piatkovom 32. kole Tipsport ligy nad Duklou Trenčín 2:1 a naďalej sú na čele tabuľky.

Nitrania si poradili so Žilinou 4:1 a patrí im 2. priečka s mankom troch bodov na čelo.

Pred zápasom sa vedenie „belasých“ oficiálne rozlúčilo s dlhoročnou oporou Michalom Sersenom, jeho dres s číslom 8 zároveň vyradili a slávnostne ho vyvesili pod strechu arény Ondreja Nepelu.

Duel sledovala vypredaná hala 10.055 divákov, ide o návštevu sezóny. Predtým prišlo najviac divákov na zápas Košíc so Slovanom v 12. kole, videlo ho 6992 divákov.

Fotogaléria zo zápasu HC Košice - HK Dukla Michalovce (Tipsport liga - 28. kolo)
Na snímke sprava Tomáš Mikúš (Košice) a brankár Vladimír Glosár (HK Dukla Michalovce) počas zápasu 32. kola hokejovej Tipsport ligy HC Košice – HK Dukla Michalovce.
Na snímke uprostred Matúš Spodniak (HK Dukla Michalovce) a vpravo brankár Patrik Jurčák (Košice) počas zápasu 32. kola hokejovej Tipsport ligy HC Košice – HK Dukla Michalovce.
Na snímke sprava Tomáš Mikúš (Košice) a brankár Vladimír Glosár (HK Dukla Michalovce) počas zápasu 32. kola hokejovej Tipsport ligy HC Košice – HK Dukla Michalovce.
Na snímke vľavo brankár Vladimír Glosár (HK Dukla Michalovce) inkasuje prvý gól počas zápasu 32. kola hokejovej Tipsport ligy HC Košice – HK Dukla Michalovce.
13 fotografií
Gólová radosť hráčov Košíc počas zápasu 32. kola hokejovej Tipsport ligy HC Košice – HK Dukla Michalovce.Na snímke gólová radosť hráčov Košíc počas zápasu 32. kola hokejovej Tipsport ligy HC Košice – HK Dukla Michalovce.Na snímke zľava Miroslav Macejko (HK Dukla Michalovce) a Patrik Lamper (Košice) počas zápasu 32. kola hokejovej Tipsport ligy HC Košice – HK Dukla Michalovce.Na snímke zľava Sebastián Šmída (HK Dukla Michalovce) a brankár Patrik Jurčák (Košice) počas zápasu 32. kola hokejovej Tipsport ligy HC Košice – HK Dukla Michalovce.Na snímke uprostred Adam Varga (HK Dukla Michalovce) a vpravo brankár Patrik Jurčák (Košice) počas zápasu 32. kola hokejovej Tipsport ligy HC Košice – HK Dukla Michalovce.Na snímke zľava Oleksandr Plokhotnik (Košice) a Kristofers Bindulis (Michalovce) počas zápasu 32. kola hokejovej Tipsport ligy HC Košice – HK Dukla Michalovce.Na snímke uprostred Tomáš Mikúš (Košice) a vľavo brankár Vladimír Glosár (HK Dukla Michalovce) počas zápasu 32. kola hokejovej Tipsport ligy HC Košice – HK Dukla Michalovce.Na snímke lavička Michaloviec počas zápasu 32. kola hokejovej Tipsport ligy HC Košice – HK Dukla Michalovce.Na snímke lavička Košíc počas zápasu 32. kola hokejovej Tipsport ligy HC Košice – HK Dukla Michalovce.

Hráči Nitry ukončili päťzápasovú sériu prehier na domácom ľade. O svojom triumfe rozhodli troma gólmi v tretej tretine.

Košice zvíťazili nad Michalovcami 1:0 a v tabuľke sa posunuli na 3. miesto pred Žilinu. Na ďalších priečkach k zmenám neprišlo. Banská Bystrica vyhrala štvrtý zápas za sebou, na ľade regionálneho rivala vo Zvolene 5:2 a je v tabuľke piata.

Fotogaléria zo zápasu Slovan Bratislava - Trenčín (rozlúčka Michala Sersena)
Bývalý hráč HC Slovan Bratislava Michal Sersen počas oficiálnej rozlúčky pred stretnutím 32. kola Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - Dukla Trenčín.
Bývalý hráč HC Slovan Bratislava Michal Sersen počas oficiálnej rozlúčky pred stretnutím 32. kola Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - Dukla Trenčín.
Bývalý hráč HC Slovan Bratislava Michal Sersen počas oficiálnej rozlúčky pred stretnutím 32. kola Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - Dukla Trenčín.
Bývalý hráč HC Slovan Bratislava Michal Sersen počas oficiálnej rozlúčky pred stretnutím 32. kola Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - Dukla Trenčín.
11 fotografií
Bývalý hráč HC Slovan Bratislava Michal Sersen počas oficiálnej rozlúčky pred stretnutím 32. kola Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - Dukla Trenčín.Bývalý hráč HC Slovan Bratislava Michal Sersen počas oficiálnej rozlúčky pred stretnutím 32. kola Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - Dukla Trenčín.Bývalý hráč HC Slovan Bratislava Michal Sersen počas oficiálnej rozlúčky pred stretnutím 32. kola Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - Dukla Trenčín.Bývalý hráč HC Slovan Bratislava Michal Sersen počas oficiálnej rozlúčky pred stretnutím 32. kola Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - Dukla Trenčín.Patrik Maier (Slovan) a vpravo Jordan Bellerive (Trenčín) počas 32. kola Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - Dukla Trenčín.Filip Ahl (Trenčín) a za ním Patrik Maier (Slovan) počas 32. kola Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - Dukla Trenčín.Tomáš Marcinko (Slovan), Robert Baptiste a vpravo Juraj Bezúch (obaja Trenčín) počas 32. kola Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - Dukla Trenčín.

Tím spod Pustého hradu už neviedol tréner Peter Mikula, s ktorým sa klub dohodol na predčasnom ukončení spolupráce, no na lavičke ešte nebol nový kouč Antonín Stavjaňa.

Liptovský Mikuláš ukončil sériu troch duelov bez zisku bodu. Na ľade Spišskej Novej Vsi zvíťazil 4:2. Hráči Popradu natiahli šnúru víťazných stretnutí na osem, keď uspeli na ľade Prešova 5:2.

VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS

Tipsport liga - 32. kolo:

Nitra - Žilina 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)

Góly: 5. Passolt (Jackson, Osburn), 48. Jackson (Hrnka, Osburn), 52. Vitaloš (Valent, Buček). 57. Stacha (Bubela) – 13. Ranford (Walega, Diakov)

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Slovan Bratislava - Dukla Trenčín 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Góly: 30. Dmowski (Pecararo, Takáč), 60. Peterek - 49. Bezúch (Hudec, Krajčovič)

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Zvolen - Banská Bystrica 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)

Góly: 20. Šramaty (Marcinek, Hecl), 28. Pišoja (Fairbrother, Hecl) – 14. Kukuča (Gron, M. Valach), 20. Galipeau (Lucas, R. Faith), 22. Myklukha (R. Faith, Turnbull), 31. Ondrušek (Jasenec, Galipeau), 50. Kukuča

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Košice - Michalovce 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Gól: 40. Rogoň (Chovan, Rosandič)

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Spišská Nová Ves - Liptovský Mikuláš 2:4 (1:1, 0:0, 1:3)

Góly: 16. Giľák (Giroux, Martel), 60. Giroux (Martel, McIsaac) - 20. Ibragimov (Vojtech, Fekiač), 45. Uhrík (Ferkodič), 53. Tritt (Ferkodič, Flood), 60. Vojtech (Lalík)

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Prešov - Poprad 2:5 (1:3, 1:1, 0:1)

Góly: 13. Rockwood (Avcin, Nátny), 35. Bukarts (Indrašis) - 1. Urbánek (Nauš), 15. Török (Nemčík, Majdan), 18. Lefebrve (Suchý, Török), 40. Calof (Belányi), 60. Suchý (Török, Urbánek)

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

Bývalý hráč HC Slovan Bratislava Michal Sersen (vpravo) so slzami v očiach po oficiálnej rozlúčke pred stretnutím 32. kola Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - Dukla Trenčín.
Bývalý hráč HC Slovan Bratislava Michal Sersen (vpravo) so slzami v očiach po oficiálnej rozlúčke pred stretnutím 32. kola Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - Dukla Trenčín.
Sersen ukončil éru Slovana pred vypredaným hľadiskom. Poprad je postrachom aj naďalej
dnes 21:28
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»Sersen ukončil éru Slovana pred vypredaným hľadiskom. Poprad je postrachom aj naďalej