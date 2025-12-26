ONLINE: HC Slovan Bratislava - HK Dukla Trenčín dnes, Tipsport liga LIVE (32. kolo)

HC Slovan Bratislava - HK Dukla Trenčín: ONLINE prenos zo zápasu 32. kola Tipsport ligy.
HC Slovan Bratislava - HK Dukla Trenčín: ONLINE prenos zo zápasu 32. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|26. dec 2025 o 13:00
ShareTweet0

Sledujte s nami ONLINE prenos z 32. kola Tipsport ligy: HC Slovan Bratislava - HK Dukla Trenčín.

Hokejisti HC Slovan Bratislava a HK Dukla Trenčín dnes hrajú zápas 32. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: HC Slovan Bratislava - HK Dukla Trenčín dnes (Tipsport Liga LIVE, 32. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2025/2026
26.12.2025 o 16:00
32. kolo
Slovan Bratislava
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Trenčín
Prehľad
Rozhodca: Konc, Krajčík – Jurčiak, Hercog.
Prenos
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 32. kola TIPSPORT ligy medzi HC Slovan Bratislava a HK Dukla Trenčín.

Slovan je lídrom celej súťaže o 3 body pred druhou Nitrou. Z 31 odohraných zápasov má na konte 22 výhier (17 po riadnom hracom čase) a 9 prehier (6 po riadnom hracom čase). Naposledy zvíťazili na ľade Žiliny 6:2. Najproduktívnejším hráčom tímu je s 30 bodmi Takáč.

Trenčín je ôsmy. Na TOP 6 momentálne stráca 5 bodov. Z 31 odohraných zápasov má na konte 13 výhier (11 po riadnom hracom čase) a 18 prehier (12 po riadnom hracom čase). Naposledy doma podľahol Zvolenu 3:4 po predĺžení. Najproduktívnejším hráčom tímu je Varone s 22 bodmi.

Tieto tímy sa naposledy stretli pred 2 týždňami. Vtedy sa v Trenčíne z víťazstva 4:3 po samostatných nájazdoch tešili hokejisti Slovana.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

HK Nitra - Vlci Žilina: ONLINE prenos zo zápasu 32. kola Tipsport ligy.online
HK Nitra - Vlci Žilina: ONLINE prenos zo zápasu 32. kola Tipsport ligy.online
ONLINE: HK Nitra - Vlci Žilina dnes, Tipsport liga LIVE (32. kolo)
dnes 13:00
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»ONLINE: HC Slovan Bratislava - HK Dukla Trenčín dnes, Tipsport liga LIVE (32. kolo)