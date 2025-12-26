ONLINE: HC Slovan Bratislava - HK Dukla Trenčín dnes, Tipsport liga LIVE (32. kolo)

Hokejisti HC Slovan Bratislava a HK Dukla Trenčín dnes hrajú zápas 32. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HC Slovan Bratislava - HK Dukla Trenčín dnes (Tipsport Liga LIVE, 32. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
26.12.2025 o 16:00
32. kolo
Slovan Bratislava
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Trenčín
Prehľad
Rozhodca: Konc, Krajčík – Jurčiak, Hercog.
Prenos
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 32. kola TIPSPORT ligy medzi HC Slovan Bratislava a HK Dukla Trenčín.
Slovan je lídrom celej súťaže o 3 body pred druhou Nitrou. Z 31 odohraných zápasov má na konte 22 výhier (17 po riadnom hracom čase) a 9 prehier (6 po riadnom hracom čase). Naposledy zvíťazili na ľade Žiliny 6:2. Najproduktívnejším hráčom tímu je s 30 bodmi Takáč.
Trenčín je ôsmy. Na TOP 6 momentálne stráca 5 bodov. Z 31 odohraných zápasov má na konte 13 výhier (11 po riadnom hracom čase) a 18 prehier (12 po riadnom hracom čase). Naposledy doma podľahol Zvolenu 3:4 po predĺžení. Najproduktívnejším hráčom tímu je Varone s 22 bodmi.
Tieto tímy sa naposledy stretli pred 2 týždňami. Vtedy sa v Trenčíne z víťazstva 4:3 po samostatných nájazdoch tešili hokejisti Slovana.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.