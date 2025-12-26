ONLINE: HKM Zvolen - HC MONACObet Banská Bystrica dnes, Tipsport liga LIVE (32. kolo)

Hokejisti HKM Zvolen a HC MONACObet Banská Bystrica dnes hrajú zápas 32. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HKM Zvolen - HC MONACObet Banská Bystrica dnes (Tipsport Liga LIVE, 32. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
26.12.2025 o 16:00
32. kolo
Zvolen
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
B. Bystrica
Prenos
Vážení športoví priatelia, srdečne vás vítame pri sledovaní zápasu 32.kola Tipos ligy HKM Zvolen – HC MONACObet Banská Bystrica. My vám zo stretnutia pod Pustým hradom opäť prinášame textový prenos, vďaka ktorému vám určite neunikne nič podstatné. Ako vždy vás od modrej čiary zdraví Števo Lasab.
Zvolen má 39 bodov a je aktuálne na deviatej priečke. Po domácej prehre s Nitrou, HKM dokázal zvíťaziť po predĺžení v Trenčíne. Doma to ale Rytierom vôbec nejde. Nielenže prehrávajú zápasy, ale jednoducho nevedia streliť gól. Dnes to už ale bude celé bez trénera Petra Mikulu, s ktorým klub v priebehu týždňa ukončil spoluprácu. Jeho nástupcom bude po 29.decembri Antonín Stavjaňa. Dnes budú na striedačke Garip Saliji a Janis Andersons. Podarí sa Zvolenu teda prelomiť nepriaznivú domácu sériu práve dnes doma proti odvekému rivalovi z Banskej Bystrice?
Banská Bystrica má o desať bodov viac ako Zvolen, v tabuľke je piata a to má ešte jeden zápas k dobru. Posledné dva vzájomné zápasy ale Barani proti Zvolenu prehrali. To bolo ale na ich ľade. Zvolen sa doma vyslovene trápi. Takže otázka znie, využijú Barani túto Štefanskú bitku o Hron a vrátia Zvolenu dve domáce prehry?
