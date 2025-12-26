ONLINE: HC Košice - HK Dukla Michalovce dnes, Tipsport liga LIVE (32. kolo)

Hokejisti HC Košice a HK Dukla Michalovce dnes hrajú zápas 32. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HC Košice - HK Dukla Michalovce dnes (Tipsport Liga LIVE, 32. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
26.12.2025 o 17:30
32. kolo
Košice
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Michalovce
Vítam všetkých hokejových fanúšikov pri textovom prenose zo zápasu 32. kola Tipsport ligy medzi HC Košice a HK Dukla Michalovce.
Košice sa oklepali po prekvapujúcej prehre v Prešove a v uplynulom kole porazili Liptovský Mikuláš gólom 12 sekúnd pred koncom stretnutia. V tabuľke im patrí 4. miesto so ziskom 55 bodov.
Michalovce sa trápia na 10. mieste tabuľky, o 1 bod nad barážovým pásmom, ale v uplynulých 6 zápasoch až štyrikrát zvíťazili.
V tejto sezóne majú proti sebe vyrovnanú bilanciu, keď ich 4 vzájomné zápasy skončili dvakrát úspešne pre úradujúcich majstrov a dvakrát pre Michalovčanov.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.