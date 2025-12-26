ONLINE: HK Nitra - Vlci Žilina dnes, Tipsport liga LIVE (32. kolo)

Hokejisti HK Nitra a Vlci Žilina dnes hrajú zápas 32. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HK Nitra - Vlci Žilina dnes (Tipsport Liga LIVE, 32. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
26.12.2025 o 16:00
32. kolo
Nitra
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Vlci Žilina
Prenos
Pekný sviatočný deň prajem z Nitry, vitajte pri sledovaní on-line textového prenosu zo zápasu 32. kola hokejovej Tipsport ligy, v ktorom hokejisti HK Nitra privítajú na domácom ľade hráčov Vlci Žilina. Zápas sa pod Zoborom začne o 16:00, my si ešte predtým v krátkosti predstavíme oba tímy.
Nitre patrí v aktuálnej tabuľke našej najvyššej súťaže priebežné 2.miesto so ziskom 59 bodov. V poslednom doterajšom zápase zverenci trénera Andreja Kmeča prehrali na domácom ľade s Banskou Bystricou 2:3 po predĺžení (góly Nitry Graham, Passolt). Najproduktívnejším hráčom tímu je Matej Paulovič, ktorý má na konte 25 kanadských bodov (14+11). Brankárskou jednotkou je Fín Jasper Patrikainen, ktorého úspešnosť zákrokov je 92,88%.
Žiline patrí v tabuľke Tipsport ligy priebežné tretie miesto so ziskom 56 bodov. Zverenci trénera Milana Bartoviča v poslednom doterajšom zápase prehrali na domácom ľade so Slovanom Bratislava 2:6 (góly Vlkov Korczak, Holenda). Najproduktívnejším hráčom tímu je Brendan Ranford, ktorý má na svojom konte 30 kanadských bodov (13+17). Brankárskou jednotkou tímu je Kanaďan Connor LaCouvée, ktorého úspešnosť zákrokov je 91,27%.
Vzájomné zápasy v aktuálnej sezóne:
12.12.2025 Žilina – Nitra 6:4
28.11.2025 Žilina – Nitra 2:3 po sam.náj.
17.10.2025 Nitra – Žilina 1:3
12.9.2025 Žilina – Nitra 3:0
Zápas sa teda pod Zoborom začína o 16:00, veríme, že ho budete sledovať v našej spoločnosti.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.