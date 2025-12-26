ONLINE: HC Prešov - HK Poprad dnes, Tipsport liga LIVE (32. kolo)

Hokejisti HC Prešov a HK Poprad dnes hrajú zápas 32. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HC Prešov - HK Poprad dnes (Tipsport Liga LIVE, 32. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
26.12.2025 o 18:00
32. kolo
Prešov
1:3
(1:3)
18' minúta
Prebiehajúci
Poprad
Góly a asistencie: 13. Rockwood (Avtsin, Nátny) – 1. Urbánek (Nauš), 15. Torok (Nemčík, Majdan), 18. Lefebrve (Suchý, Torok). Rozhodca: Žák, Lesay – Hajnk, Tomáš.
17:31
Poprad dal gól!
Tlak hostí neostane nevyužitý, keď po chybe v obrane domácich sa dostal k puku MARTIN LEFEBRVE, ktorý prepálil Janusa a poslal Poprad do vedenia 3:1.
Asistencie: Suchý, Torok
17:24
Poprad s tlakom v útočnom pásme.
14:12
Poprad dal gól!
Dlhú dobu vyrovnané nebolo, keď Poprad udrel z nasledujúceho tlaku. K puku sa pri ľavom kruhu dostal TOMÁŠ TOROK, ktorý prepálil v protipohybe smerujúceho Janusa.
Asistencie: Nemčík, Majdan
14:00
Bjalončík pálil z prvej, ale Janus s úspešným zákrokom.
12:40
Tím Prešov práve strelil gól!
Domáci vyrovnávajú stretnutie z podobnej situácie z akej padol aj gól Popradu. V medzikruží sa k puku dostal ADAM ROCKWOOD, ktorý prepálil Belányiho.
Asistencie: Avtsin, Nátny
11:33
Bodák sa po návrate na ľad dostal k puku, ale Janus jeho pokus vyrazil.
11:25
Hostia v plnom počte.
10:45
Dobrú oslabovku predvádzajú aj hostia.
9:25
Vylúčenie v tíme HK Poprad:
Bodák – 2 min., hákovanie.
8:50
Janus s úspešným zákrokom po zakončení Nauša z medzikružia.
8:13
Indrašis hľadal pred bránkou Bukartsa, toho však Belányi vychytal.
6:46
Domáci v plnom počte.
6:31
Torok hľadal krížnou prihrávkou niekoho zo svojich spoluhráčov, ale neúspešne.
5:38
Prešov zatiaľ s bezproblémovou oslabovkou.
5:06
Janus stihol presunúť betón pri zakončení Urbáneka z uhla.
4:46
Vylúčenie v tíme HC Prešov:
Bačo – 2 min., podrazenie.
4:46
Lefebrveovo zakončenie vyrazil Janus na ochrannú sieť.
3:56
Ďalšie zakázané uvoľnenie hostí.
3:44
Zakázané uvoľnenie zo strany Popradu.
3:37
Indrašisov teč skončil v lapačke Belányiho.
2:39
Aj Avtsinovo zakončenie ihneď po vhadzovaní bolo zblokované.
2:08
MacDougallov pokus od modrej bol zblokovaný ešte pred Belányim.
0:48
Poprad dal gól!
Hneď z prvej akcie zápasu sa presadzujú hostia! JAKUB URBÁNEK sa dostal k puku v medzikruží a prepálil Janusa.
Asistencia: Nauš
0:01
Úvodné buly zápasu patrilo hráčom Popradu.
00:01
Stretnutie sa práve začalo.
Tímy už nastupujú na ľadovú plochu a o chvíľu nám toto stretnutie začne.
Úvodné zostavy:
HC Prešov: Janus (Vyletelka) – MacDougall, Nátny, Ullman, Kozák, Hain, Eperješi, Blaško, Semaňák – Valigura, Rockwood, Avtsin – Indrašis, Suja, Bukarts – Chalupa, Bortňák, Bačo – Danielčák, Frič, Jokeľ
Tréner: Kai Suikkanen
HK Poprad: Belányi (Parks) – Sproul, Lefebrve, Fereta, Nemčík, Bodák, Malina, Gabor, Sluka – Torok, Suchý, Majdan – Šotek, Urbánek, Nauš – Calof, Cracknell, Bjalončík – Stanček, Výhonský, Kundrik
Tréner: Mike Pellegrims
Rozhodca: Žák, Lesay – Hajnk, Tomáš.
Vítam všetkých hokejových fanúšikov pri textovom prenose zo zápasu 32. kola Tipsport ligy medzi HC Prešov a HK Poprad.
Prešov figuruje naďalej na poslednom mieste, keď na predposlednú Spišskú Novú Ves strácajú 12 bodov a v predošlých 4 zápasoch strelili len 2 góly.
Poprad má aktuálne najlepšiu formu v lige, keď zvíťazili v uplynulých 7 zápasoch v rade. V tabuľke poskočili už na 6. miesto so ziskom 48 bodov.
V prvom vzájomnom zápase v prvom kole ligy zvíťazili Koňare, ale v uplynulých 3 zápasoch sa radovali Popradčania.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.