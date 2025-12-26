ONLINE: HK Spišská Nová Ves - Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes, Tipsport liga LIVE (32. kolo)

Hokejisti HK Spišská Nová Ves a Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes hrajú zápas 32. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HK Spišská Nová Ves - Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes (Tipsport Liga LIVE, 32. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
26.12.2025 o 17:30
32. kolo
Spišská N. Ves
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Lipt. Mikuláš
Prenos
Spišská Nová Ves nezažíva ideálnu sezónu, po predošlých ročníkoch, v ktorých mužstvo z metropoly Spiša hralo o najvyššie priečky, musí teraz riešiť opačné starosti – aktuálne mu patrí 10.miesto so ziskom 37 bodov. Po nedávnom odchode najproduktívnejšieho hráča tímu Archambaulta platí, že "rysy" vymenili takmer všetkých legionárov oproti začiatku sezóny, na druhej strane, robia to s jednoznačným zámerom zmeniť nastavený trend a zlepšiť výsledky. Posledné dva domáce duely vyhrali zverenci Vladimíra Záborského na nulu a v tomto trende by chceli pokračovať aj vo sviatočný deň.
Liptovský Mikuláš je pomerne príjemným prekvapením tejto sezóny, no zhoršená forma v poslednom období spôsobila, že mužstvo z Liptova vypadlo z top 6. Aktuálne mu patrí 7.priečka tabuľky so ziskom 44 bodov. Z posledných troch zápasov nezískali Liptáci ani bod, takže nepriaznivú formu by radi prerušili. Najproduktívnejším hráčom Mikulášanov je 26-bodový Kanaďan Cormier, ten však posledné tri zápasy nebol svojmu tímu k dispozícii zo zdravotných dôvodov.
Čo sa týka doterajších vzájomných zápasov, súperi sa v tejto sezóne stretli štyrikrát. Na Spiši sa zatiaľ hralo raz, pričom Liptovský Mikuláš tam vyhral 5:2. Na Liptove sa v troch zápasoch zrodili tri remízy, extra bod potom v dvoch prípadoch získala Spišská Nová Ves a raz Liptovský Mikuláš.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.