Hokejisti Slovana si budujú náskok na čele. Trenčania si po dlhej dobe pripomenuli chuť víťazstva

Hokejisti bratislavského Slovana natiahli víťaznú šnúru v Tipsport lige na šesť zápasov.
V piatkovom stretnutí 41. kola zdolali domáci Poprad 2:1. „Kamzíci“ prehrali druhé z uplynulých troch stretnutí a sú na šiestej pozícii.
„Belasí“ zvýšili na čele tabuľky náskok na druhú Nitru na sedem bodov. „Corgoni“ prehrali so Zvolenom 2:3 po predĺžení a prišli o sériu piatich víťazstiev za sebou. Zvolene je ôsmy s náskokom dva body na Spišskú Novú Ves, ktorá má duel k dobru.
Tretia Žilina prehrala v Michalovciach 3:6, čo nevyužila štvrtá Banská Bystrica, ktorá vyšla bodovo naprázdno v Košiciach a je pred nimi už len o skóre.
Oba tímy strácajú na Žilinu bod, pričom úradujúci majstri odohrali o duel menej.
Negatívnu sériu siedmich zápasov bez výhry a dvanástich bez triumfu za tri body ukončil predposledný Trenčín, keď vyhral na ľade siedmeho Liptovského Mikuláša 2:1.
„Vojaci“ tak držia krok s desiatymi Michalovcami, za ktorými sú o skóre. O dva body vpredu je Spišská Nová Ves.
Posledné miesto patrí Prešovu so stratou 14 bodov na zvyšok súperov, v piatok prehral nováčik v Spišskej Novej Vsi 3:6.
Tipsport liga - 41. kolo:
Košice - Banská Bystrica 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Góly: 22. Lamper (Petráš, Mikúš), 54. Lamper – 30. R. Faith (Lucas)
Michalovce - Žilina 6:3 (3:0, 1:2, 2:1)
Góly: 7. Virtanen (Roy), 9. Roy (Virtanen), 11. Varga, 37. Spodniak, 60. Martel (Virtanen), 60. Šmida - 23. Bartovič, 29. Walega, 47. Tkáč
Spišská Nová Ves - Prešov 6:3 (1:1, 2:1, 3:1)
Góly: 20. Števuliak (Džugan, Romaňák), 23. D. Martel (Rapáč, McIsaac), 35. Savoie (Giľák), 45. McIsaac (D. Martel, Giľák), 53. G. Hain (Rapáč, D. Martel), 58. Savoie (Rapáč, G. Hain) – 3. Ullman (Brincko, Bortňák), 38. Cormier (Brincko, Ullman), 47. Cormier (Jokeľ, Bortňák)
Liptovský Mikuláš - Dukla Trenčín 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Góly: 48. Fekiač (Šandor) - 15. Lapšanský (Safin, Krajčovič), 21. Varone (Descheneau, Bellerive)
Nitra - Zvolen 2:3 pp (1:0, 1:1, 0:1 - 0:1)
Góly: 11. Jackson (Lawrence, Stacha), 26. Čederle (Lacka, Molnár) – 22. Kudrna, 47. Marcinek (Berger, Beňo)
Poprad - Slovan Bratislava 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Góly: 28. Urbánek (Török, Šotek) - 40. Bakoš (Královič, O' Connor), 42. Pecararo (Varga, Takáč)
