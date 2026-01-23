ONLINE: HK Nitra - HKM Zvolen dnes, Tipsport liga LIVE (41. kolo)

HK Nitra - HKM Zvolen: ONLINE prenos zo zápasu 41. kola Tipsport ligy.
HK Nitra - HKM Zvolen: ONLINE prenos zo zápasu 41. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
23. jan 2026 o 15:00
Sledujte s nami ONLINE prenos zo 41. kola Tipsport ligy: HK Nitra - HKM Zvolen.

Hokejisti HK Nitra a HKM Zvolen dnes hrajú zápas 41. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

Tipsport liga (SR)  2025/2026
23.01.2026 o 18:00
41. kolo
Nitra
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Zvolen
Prehľad
Rozhodca: Klejna, Krajčík – Gegáň, Hercog.
Prenos
V 41. kole Tipsport ligy hostí Nitra Zvolen. Úvodné buly je na programe o 18:00.

Nitra sa nachádza na 2. mieste, na konte má 78 bodov. Na vedúci Slovan stráca päť bodov, odohrala však o zápas viac. Nitrania vyhrali päť duelov v rade, naposledy zdolali doma Michalovce 5:1.

Zvolenu patrí 8. priečka, doposiaľ nazbieral 52 bodov. Na siedmy Liptovský Mikuláš má manko štyroch bodov. Zvolenčania zvíťazili v piatich po sebe idúcich zápasoch, no v minulom kole podľahli Spišskej Novej Vsi 2:5.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

