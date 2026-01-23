ONLINE: HK Nitra - HKM Zvolen dnes, Tipsport liga LIVE (41. kolo)

Hokejisti HK Nitra a HKM Zvolen dnes hrajú zápas 41. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HK Nitra - HKM Zvolen dnes (Tipsport Liga LIVE, 41. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
23.01.2026 o 18:00
41. kolo
Nitra
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Zvolen
Prehľad
Rozhodca: Klejna, Krajčík – Gegáň, Hercog.
Prenos
V 41. kole Tipsport ligy hostí Nitra Zvolen. Úvodné buly je na programe o 18:00.
Nitra sa nachádza na 2. mieste, na konte má 78 bodov. Na vedúci Slovan stráca päť bodov, odohrala však o zápas viac. Nitrania vyhrali päť duelov v rade, naposledy zdolali doma Michalovce 5:1.
Zvolenu patrí 8. priečka, doposiaľ nazbieral 52 bodov. Na siedmy Liptovský Mikuláš má manko štyroch bodov. Zvolenčania zvíťazili v piatich po sebe idúcich zápasoch, no v minulom kole podľahli Spišskej Novej Vsi 2:5.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.