ONLINE: HK Poprad - HC Slovan Bratislava dnes, Tipsport liga LIVE (41. kolo)

Hokejisti HK Poprad a HC Slovan Bratislava dnes hrajú zápas 41. kola Tipsport ligy.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HK Poprad - HC Slovan Bratislava dnes (Tipsport Liga LIVE, 41. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
23.01.2026 o 18:00
41. kolo
Poprad
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Slovan Bratislava
Prenos
Želám všetkým fanúšikom pekný piatkový večer! Tipsport liga ponúka vo svojom 41. kole zaujímavý zápas medzi HK Poprad a HC Slovan Bratislava. Oba tímy sa stretli v tejto sezóne už dvakrát, najprv vyhrali Slovanisti 6:5 po predĺžení a potom im to Popradčania vrátili jednoznačne 4:0.
HK Poprad: Kamzíci si po dvoch výhrach pripísali prehru s Nitrou 2:5. V tabuľke sa nachádzajú na šiestom mieste, pričom majú päťbodový náskok na siedmy Liptovský Mikuláš. Kanaďan Adam Cracknell má na konte 21 presných zásahov a 23 asistencií, čím sa radí medzi najproduktívnejších hráčov celej ligy.
HC Slovan Bratislava: Líder zo Slovana si vďaka piatim víťazstvám po sebe vybudoval päťbodový náskok na druhú Nitru. Naposledy si Slovanisti poradili s Duklou Trenčín vysoko 6:1. Samuel Takáč má taktiež 44 kanadských bodov keď zaznamenal 15 gólov a 29 asistencií.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.