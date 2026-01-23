ONLINE: HK Poprad - HC Slovan Bratislava dnes, Tipsport liga LIVE (41. kolo)

HK Poprad - HC Slovan Bratislava: ONLINE prenos zo zápasu 41. kola Tipsport ligy.
HK Poprad - HC Slovan Bratislava: ONLINE prenos zo zápasu 41. kola Tipsport ligy.
Sportnet|23. jan 2026 o 15:00
Sledujte s nami ONLINE prenos zo 41. kola Tipsport ligy: HK Poprad - HC Slovan Bratislava.

Hokejisti HK Poprad a HC Slovan Bratislava dnes hrajú zápas 41. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: HK Poprad - HC Slovan Bratislava dnes (Tipsport Liga LIVE, 41. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2025/2026
23.01.2026 o 18:00
41. kolo
Poprad
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Slovan Bratislava
Prenos
Želám všetkým fanúšikom pekný piatkový večer! Tipsport liga ponúka vo svojom 41. kole zaujímavý zápas medzi HK Poprad a HC Slovan Bratislava. Oba tímy sa stretli v tejto sezóne už dvakrát, najprv vyhrali Slovanisti 6:5 po predĺžení a potom im to Popradčania vrátili jednoznačne 4:0.

HK Poprad: Kamzíci si po dvoch výhrach pripísali prehru s Nitrou 2:5. V tabuľke sa nachádzajú na šiestom mieste, pričom majú päťbodový náskok na siedmy Liptovský Mikuláš. Kanaďan Adam Cracknell má na konte 21 presných zásahov a 23 asistencií, čím sa radí medzi najproduktívnejších hráčov celej ligy.

HC Slovan Bratislava: Líder zo Slovana si vďaka piatim víťazstvám po sebe vybudoval päťbodový náskok na druhú Nitru. Naposledy si Slovanisti poradili s Duklou Trenčín vysoko 6:1. Samuel Takáč má taktiež 44 kanadských bodov keď zaznamenal 15 gólov a 29 asistencií.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

dnes 15:00
