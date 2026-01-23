ONLINE: HK Dukla Michalovce - Vlci Žilina dnes, Tipsport liga LIVE (41. kolo)

Hokejisti HK Dukla Michalovce a Vlci Žilina dnes hrajú zápas 41. kola Tipsport ligy.
Tipsport liga (SR) 2025/2026
23.01.2026 o 17:30
41. kolo
Michalovce
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Vlci Žilina
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 41. kola Tipsport ligy medzi mužstvami HK DUKLA Michalovce a Vlci Žilina.
Zatiaľ čo Žilinčania zvíťazili z posledných sedem zápasov hneď päťkrát, Michalovce natiahli sériu prehier už na šesť duelov, pričom v poslednom kole podľahli na ľade Nitry jednoznačne 1:5. V prospech Žiliny hrajú aj posledné tri vzájomné zápasy v Michaloviac, ktoré zvládli Vlci 2:1, 3:2 po predĺžení a 6:2.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.