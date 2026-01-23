ONLINE: HC Košice - HC MONACObet Banská Bystrica dnes, Tipsport liga LIVE (41. kolo)

Hokejisti HC Košice a HC MONACObet Banská Bystrica dnes hrajú zápas 41. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HC Košice - HC MONACObet Banská Bystrica dnes (Tipsport Liga LIVE, 41. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
23.01.2026 o 17:30
41. kolo
Košice
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
B. Bystrica
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 41. kola Tipsport ligy medzi mužstvami HC Košice a HC MONACObet Banská Bystrica.
Košičania sa po chorobe vrátili s tesnou prehrou 2:3 na ľade Nitry, pričom v následnom súboji podľahli Zvolenu až 0:5. Posledné kolo však už hralo v ich prospech, keď zvíťazili 4:2 proti Prešovu. Naopak Bystričania sa oklepali z dvoch nevydarených súbojov, keď po prehre 2:3 so Slovanom podľahli šokujúco Liptovskému Mikulášu vysoko 1:8. Následne si však poradili po obrate s Michalvcami 5:4 po nájazdoch a 6:4 so Spišskou Novou Vsou.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.