ONLINE: Hk 32 Liptovský Mikuláš - HK Dukla Trenčín dnes, Tipsport liga LIVE (41. kolo)

Hk 32 Liptovský Mikuláš - HK Dukla Trenčín: ONLINE prenos zo zápasu 41. kola Tipsport ligy.
Hk 32 Liptovský Mikuláš - HK Dukla Trenčín: ONLINE prenos zo zápasu 41. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|23. jan 2026 o 15:00
ShareTweet0

Sledujte s nami ONLINE prenos zo 41. kola Tipsport ligy: Hk 32 Liptovský Mikuláš - HK Dukla Trenčín.

Hokejisti Hk 32 Liptovský Mikuláš a HK Dukla Trenčín dnes hrajú zápas 41. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Hk 32 Liptovský Mikuláš - HK Dukla Trenčín dnes (Tipsport Liga LIVE, 41. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2025/2026
23.01.2026 o 18:00
41. kolo
Lipt. Mikuláš
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Trenčín
Prenos
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 41. kola Tipsport ligy, v ktorom HK 32 Liptovský Mikuláš hostí hokejistov Dukly Trenčín.
Úvodné buly je naplánované na 18:00.

HK 32 Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš sa nachádza na 7. mieste s 56 bodmi na svojom konte so skóre 123:129. V 40. kole Liptáci hrali na ľade Žiliny, kde prehrali 3:2, keď rozhodujúci gól dostali v závrečnej minúte 3. tretiny.

HK Dukla Trenčín
Hostia z Trenčína sa nachádzajú v tabuľke na 11. priečke. Na svojom konte majú 47 bodov so skóre 94:118. Trenčania v poslednom kole prehrali na domácom ľade s hokejistami HC Slovan Bratislava 1:6.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

Hk 32 Liptovský Mikuláš - HK Dukla Trenčín: ONLINE prenos zo zápasu 41. kola Tipsport ligy.online
Hk 32 Liptovský Mikuláš - HK Dukla Trenčín: ONLINE prenos zo zápasu 41. kola Tipsport ligy.online
ONLINE: Hk 32 Liptovský Mikuláš - HK Dukla Trenčín dnes, Tipsport liga LIVE (41. kolo)
dnes 15:00
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»ONLINE: Hk 32 Liptovský Mikuláš - HK Dukla Trenčín dnes, Tipsport liga LIVE (41. kolo)