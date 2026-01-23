ONLINE: Hk 32 Liptovský Mikuláš - HK Dukla Trenčín dnes, Tipsport liga LIVE (41. kolo)

Hokejisti Hk 32 Liptovský Mikuláš a HK Dukla Trenčín dnes hrajú zápas 41. kola Tipsport ligy.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Hk 32 Liptovský Mikuláš - HK Dukla Trenčín dnes (Tipsport Liga LIVE, 41. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
23.01.2026 o 18:00
41. kolo
Lipt. Mikuláš
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Trenčín
Prenos
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 41. kola Tipsport ligy, v ktorom HK 32 Liptovský Mikuláš hostí hokejistov Dukly Trenčín.
Úvodné buly je naplánované na 18:00.
HK 32 Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš sa nachádza na 7. mieste s 56 bodmi na svojom konte so skóre 123:129. V 40. kole Liptáci hrali na ľade Žiliny, kde prehrali 3:2, keď rozhodujúci gól dostali v závrečnej minúte 3. tretiny.
HK Dukla Trenčín
Hostia z Trenčína sa nachádzajú v tabuľke na 11. priečke. Na svojom konte majú 47 bodov so skóre 94:118. Trenčania v poslednom kole prehrali na domácom ľade s hokejistami HC Slovan Bratislava 1:6.
