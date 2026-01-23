ONLINE: HK Spišská Nová Ves - HC Prešov dnes, Tipsport liga LIVE (41. kolo)

Hokejisti HK Spišská Nová Ves a HC Prešov dnes hrajú zápas 41. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HK Spišská Nová Ves - HC Prešov dnes (Tipsport Liga LIVE, 41. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
23.01.2026 o 17:30
41. kolo
Spišská N. Ves
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Prešov
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30. Dnes si pozrieme zápas Tipos ligy medzi HK Spišská Nová Ves a HC Presov.
HK Spišská Nová Ves
Spišiaci neprežívajú zrovna ideálnu sezónu. Na svojom konte majú aktuálne 49 bodov a negatívne skóre 91:113. Rysy sa nachádzajú až na 9. pozícii. Svoj posledný ligový zápas odohrali na ľade Banskej Bystrice a po sympatickom výkone napokon prehrali 4:6. Dnes na domácom ľade vyzvú nováčika z Prešova.
HC Prešov
Hostia z Prešova platia svoju nováčikovskú daň. Aktuálne sú na samom dnes Tipos ligy so ziskom 36 bodov a veľmi negatívnym skóre 81.150. Prešov stráca na predposlednú Duklu Trenčín 9 bodov. Hosťujúci celok odohral svoj posledný ligový zápas na ľade Oceliarov z Košíc. Po dobrom výkone napokon prehral 2:4.
