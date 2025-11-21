Žilina stále hľadá formu po reprezentačnej pauze. Popradu naopak pomohla, aj keď už inkasoval

BRATISLAVA. Hokejisti Nitry potvrdili v piatkovom dueli 21. kola Tipsport ligy úlohu favorita, keď nad posledným tímom tabuľky z Prešova vyhrali na svojom ľade 4:2.
Upevnili si tak post lídra súťaže, na čele tabuľky majú už sedembodový náskok.
Už po prvej tretine viedli „corgoni“ dvojgólovým rozdielom, keď sa do streleckej listiny zapísali Lacka a z presilovky Krištof.
V druhej perióde sa okrem domáceho Bubelu dostali k slovu už aj hostia a zásluhou Giľáka a Rapuzziho skresali manko.
Herne dominantných Nitranov však na ceste k víťazstvu nezastavilo ani zranenie brankára Fergusona. Poistku pre favorita pridal v početnej výhode Paulovič.
Hokejisti HC Košice zvíťazili nad Žilinou 4:2. V tabuľke sa posunuli na priebežné 2. miesto práve pred piatkového súpera, ktorého preskočili vďaka lepšiemu skóre.
Vlci však odohrali o jeden zápas menej. Hráči Slovana Bratislava prehrali na ľade HK 32 Liptovský Mikuláš 3:4 po samostatných nájazdoch, hoci v polovici zápasu ešte viedli 3:0.
O zisku dvoch bodov pre domácich rozhodol v nájazdovom rozstrele Jakub Sukeľ.
Michalovce uspeli na domácom ľade proti Dukle Trenčín 4:2. Dva góly vsietil kanadský útočník Marc-Olivier Roy.
Hokejisti Zvolena prehrali tretí zápas za sebou, keď podľahli doma Popradu 2:3 po predĺžení.
Tím spod Tatier vyhral štvrtý zápas v sérii a odlepil sa z predposlednej priečky. Duel medzi Spišskou Novou Vsou a Banskou Bystricou odložili pre maródku v tíme hostí.
Tipsport liga - 21. kolo:
Košice - Žilina 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
Góly: 17. Rosandič (Mikúš), 24. Petráš, 37. Havrila (Lamper, Šedivý), 59. Mikúš - 3. Ranford (Kosmachuk, Chicoine), 57. Korczak (Chicoine, Kolenič)
Michalovce - Trenčín 4:2 (0:0, 3:2, 1:0)
Góly: 21. Spodniak (Virtanen, Welsh), 29. Roy (Svitana, Fominych), 39. Roy (Welsh, Virtanen), 58. Virtanen – 24. Lapšanský (Bezúch, Mikuš), 35. Krajčovič (Krajč, Mikuš)
Liptovský Mikuláš - Slovan Bratislava 4:3 sn (0:0, 1:3, 3:0 - 0:0, 1:0)
Góly: 33. Ferkodič (Fekiač, Flood), 44. Cormier (Sukeľ), 53. Záborský (Robertson, Cormier) – 26. Fabuš (Elson, Dmowski), 28. Acolatse (Takáč, O'Connor), 29. Pecararo (O'Connor, Dmowski)
Nitra - Prešov 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)
Góly: 15. Lacka (Stacha, Okoličány), 19. Krištof (Osburn, Paulovič), 33. Bubela (Vitaloš, Kalman), 47. Paulovič (Krištof, Osburn) – 27. Giľák (MacDougall, Avcin), 38. Rapuzzi (Avcin, Giľák)
Zvolen - Poprad 2:3 pp (0:1, 1:0, 1:1 – 0:1)
Góly: 32. Hecl (Fekiač), 49. Jääskeläinen (Cassels) – 15. Šotek (Bjalončík, Lefebvre), 50. Malina (Bjalončík, Belányi), 62. Urbánek (Sproul)
