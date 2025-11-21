ONLINE: Hk 32 Liptovský Mikuláš - HC Slovan Bratislava dnes, Tipsport liga LIVE (21. kolo)

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Hokejisti Hk 32 Liptovský Mikuláš a HC Slovan Bratislava dnes hrajú zápas 21. kola Tipsport ligy.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Hk 32 Liptovský Mikuláš - HC Slovan Bratislava dnes (Tipsport Liga LIVE, 21. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
21.11.2025 o 18:00
21. kolo
Lipt. Mikuláš
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Slovan Bratislava
Prenos
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 21. kola Tipsport ligy, v ktorom HK 32 Liptovský Mikuláš hostí hokejistov HC Slovan Bratislava. Úvodné buly je naplánované na 18:00.
HK 32 Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš sa nachádza na 6. mieste s 28 bodmi na svojom konte so skóre 61:68. V 20. kole sa Liptáci predstavili na ľade Dukly Trenčín, kde prehrali 3:1.
HC Slovan Bratislava
Hostia z Bratislavy sa nachádzajú v tabuľke na 3. priečke. Na svojom konte majú 38 bodov so skóre 71:58. Bratislavčania v poslednom kole nestačili na Poprad, keď na jeho ľade prehrali 4:0.
HK 32 Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš sa nachádza na 6. mieste s 28 bodmi na svojom konte so skóre 61:68. V 20. kole sa Liptáci predstavili na ľade Dukly Trenčín, kde prehrali 3:1.
HC Slovan Bratislava
Hostia z Bratislavy sa nachádzajú v tabuľke na 3. priečke. Na svojom konte majú 38 bodov so skóre 71:58. Bratislavčania v poslednom kole nestačili na Poprad, keď na jeho ľade prehrali 4:0.