ONLINE: Hk 32 Liptovský Mikuláš - HC Slovan Bratislava dnes, Tipsport liga LIVE (21. kolo)

Hk 32 Liptovský Mikuláš - HC Slovan Bratislava: ONLINE prenos zo zápasu 21. kola Tipsport ligy.
Sportnet|21. nov 2025 o 15:00
Sledujte s nami ONLINE prenos z 21. kola Tipsport ligy: Hk 32 Liptovský Mikuláš - HC Slovan Bratislava.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Hokejisti Hk 32 Liptovský Mikuláš a HC Slovan Bratislava dnes hrajú zápas 21. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

Tipsport liga (SR)  2025/2026
21.11.2025 o 18:00
21. kolo
Lipt. Mikuláš
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Slovan Bratislava
Prenos
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 21. kola Tipsport ligy, v ktorom HK 32 Liptovský Mikuláš hostí hokejistov HC Slovan Bratislava. Úvodné buly je naplánované na 18:00.

HK 32 Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš sa nachádza na 6. mieste s 28 bodmi na svojom konte so skóre 61:68. V 20. kole sa Liptáci predstavili na ľade Dukly Trenčín, kde prehrali 3:1.

HC Slovan Bratislava
Hostia z Bratislavy sa nachádzajú v tabuľke na 3. priečke. Na svojom konte majú 38 bodov so skóre 71:58. Bratislavčania v poslednom kole nestačili na Poprad, keď na jeho ľade prehrali 4:0.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

dnes 15:00
