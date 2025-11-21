ONLINE: HK Dukla Michalovce - HK Dukla Trenčín dnes, Tipsport liga LIVE (21. kolo)

MICHALOVCE. Hokejisti HK Dukla Michalovce a HK Dukla Trenčín dnes hrajú zápas 21. kola Tipsport ligy.
Tipsport liga (SR) 2025/2026
21.11.2025 o 17:30
21. kolo
Michalovce
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Trenčín
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 21. kola Tipsport ligy medzi mužstvami HK DUKLA Michalovce a HK DUKLA Trenčín.
Michalovce sa zatiaľ trápia na predposlednom mieste, pričom z posledných štyroch zápasov uspeli iba v jedinom prípade – proti Banskej Bystrici 5:3. Nad ich sily však bol Zvolen (1:5), Prešov (3:4) aj naposledy Žilina (4:5sn).
Trenčín sa dokázal spamätať z príšernej formy, keď z jedenástich zápasov uspel iba v jedinom prípade. Po skončení reprezentačnej prestávky síce podľahol Popradu 0:4, následne si však poradil so Slovanom Bratislava 4:1 a Liptovským Mikulášom 3:1.
Posledné vzájomné zápasy na ľade Michaloviec:
Michalovce 5-0 Trenčín
Michalovce 2-3 Trenčín
Michalovce 2-1sn Trenčín
Michalovce 1-4 Trenčín
Michalovce 5-2 Trenčín
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.