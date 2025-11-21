ONLINE: HK Nitra - HC Prešov dnes, Tipsport liga LIVE (21. kolo)

HK Nitra - HC Prešov: ONLINE prenos zo zápasu 21. kola Tipsport ligy.
HK Nitra - HC Prešov: ONLINE prenos zo zápasu 21. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|21. nov 2025 o 15:00
Sledujte s nami ONLINE prenos z 21. kola Tipsport ligy: HK Nitra - HC Prešov.

NITRA. Hokejisti HK Nitra a HC Prešov dnes hrajú zápas 21. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

Tipsport liga (SR)  2025/2026
21.11.2025 o 18:00
21. kolo
Nitra
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Prešov
Prenos
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 21. kola Tipsport ligy, v ktorom Nitra privíta Prešov. Úvodné buly je naplánované na 18:00.

Pôjde o súboj prvého s posledným. Vedúca Nitra má na konte 44 bodov, dvanásty Prešov 17. Avšak keď sa pozrieme na posledných päť duelov, obe mužstvá zaznamenali tri výhry a dve prehry.

Nitrania v minulom kole zdolali Zvolen na jeho ľade vysoko 8:2, Prešov si poradil so Spišskou Novou Vsou a doma nad ňou zvíťazil 4:2.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.

