ONLINE: HC Košice - Vlci Žilina dnes, Tipsport liga LIVE (21. kolo)

KOŠICE. Hokejisti HC Košice a Vlci Žilina dnes hrajú zápas 21. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HC Košice - Vlci Žilina dnes (Tipsport Liga LIVE, 21. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
21.11.2025 o 17:30
21. kolo
Košice
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Vlci Žilina
Prenos
Prajem pekný podvečer pri sledovaní dnešného zápasu z Tipsport ligy medzi HC Košice a Vlci Žilina.
HC Košice
Oceliari prežívajú zatiaľ veľmi slušnú sezónu. Nazbierali na svoje konto 37 bodov a majú vysoko pozitívne skóre 66:46. Aktuálne patrí Košiciam 4. pozícia. Na prvú Nitru strácajú 7 bodov. Svoj posledný ligový zápas odohrali domáci hokejisti na ľade Banskej Bystrice. Po vyrovnanom priebehu dokázali triumfovať 2:1. Strelecky sa dva krát presadil Šimon Petráš. Uvidíme ako sa bude dariť Oceliarom dnes.
Vlci Žilina
Zverenci Milana Bartoviča sú na tom o niečo lepšie ako ich dnešný súper. Na svojom konte majú 40 bodov a pozitívne skóre 67:48. Vlkom patrí aktuálne 2. pozícia. Na vedúcu Nitru strácajú štyri body. Žilina odohrala svoj posledný ligový zápas na domácom ľade proti Michalovciach. Po veľmi divokom priebehu dokázala napokon triumfovať po výhre 5:4 po nájazdoch.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.