ONLINE: HKM Zvolen - HK Poprad dnes, Tipsport liga LIVE (21. kolo)

ZVOLEN. Hokejisti HKM Zvolen a HK Poprad dnes hrajú zápas 21. kola Tipsport ligy.
Vážení športoví priatelia, srdečne vás vítame pri sledovaní zápasu 21.kola Tipos ligy HKM Zvolen – HK Poprad. My vám zo stretnutia pod Pustým hradom opäť prinášame textový prenos, vďaka ktorému vám určite neunikne nič podstatné. Ako vždy vás od modrej čiary zdraví Števo Lasab.
Zvolen v utorok na domácom ľade schytal debakel 2:8 s Nitrou a nevyužil tak možnosť v prípade výhry preskočiť opäť Liptovský Mikuláš. V priebežnej tabuľke teda patrí Rytierom siedme miesto a na spomínaný Liptovský Mikuláš strácajú jediný bodík. Navyše aj dnes proti rozbehnutému Popradu to nebudú mať ľahké. Oproti zápasu s Nitrou budú musieť zmeniť asi všetko. Nasadenie, premieňanie šancí a hlavne sa musia vyvarovať chýb v obrane, po ktorých často inkasujú, hlavne z predbránkového priestoru. Uvidíme, ako sa hráči z utorkového zápasu poučili.
Poprad sa po zlom úvode sezóny začína prebúdzať. Z jeho aktuálnej formy doslova mrazí. Kamzíci vyhrali posledné tri duely, získali plný počet deväť bodov, ani raz neinkasovali a majú skóre 9:0! Dva čisté kontá si pripísal Parks a v utorok tretie pridal Belányi. V tabuľke Poprad preskočil Michalovce a je aktuálne desiaty. V prípade zisku troch bodov aj zo Zvolena, môže preskočiť aj Spišskú Novú Ves. Navyše Poprad Zvolenu potrebuje vrátiť úvodnú domácu prehru 1:6 z desiateho októbra.
