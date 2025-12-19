Šialené prestrelky s prekvapivými výsledkami. Slovan schytal debakel, Nitra sa dotiahla

Brankár Slovana Bratislava Patrik Andrisík inkasuje gól počas 30. kola Tipsport ligy HC MONACObet Banská Bystrica - HC Slovan Bratislava.
Brankár Slovana Bratislava Patrik Andrisík inkasuje gól počas 30. kola Tipsport ligy HC MONACObet Banská Bystrica - HC Slovan Bratislava. (Autor: TASR)
19. dec 2025
Pozrite si súhrn výsledkov 30. kola Tipsport ligy.

Zápasy 30. kola hokejovej Tipsport ligy priniesli viacero vysokých víťazstiev vrátane triumfu Banskej Bystrice nad lídrom tabuľky Slovanom.

„Barani“ vyhrali na domácom ľade 5:0. Slovan zostal napriek druhej prehre po sebe na čele tabuľky, priebežne druhá Nitra však už stráca iba jeden bod.

Najvyššia prehra v sezóne

Slovan prehral vonku prvýkrát po šiestich víťazstvách a utrpel najvyššiu prehru v sezóne. Banská Bystrica zdolala Slovan prvýkrát v sezóne a bodovala v šiestom zápase z uplynulých siedmich.

Eugen Rabčan vychytal už piate čisté konto v sezóne (ôsme v kariére) a v tomto ukazovateli je najlepší spomedzi ligových brankárov. Slovanisti doplatili aj na tresty do konca zápasu pre útočníkov Turnera Elsona a Róberta Vargu.

Hráči Nitry nadviazali na trojbodové víťazstvo na ľade Slovana a domáci Zvolen zdolali 5:0. Brankár Jasper Patrikainen vychytal tretie čisté konto v sezóne.

V zostave Nitry sa prvýkrát v sezóne objavil útočník Samuel Buček, pre ktorého to bol prvý zápas od momentu, keď sa zranil vo finálovej sérii play off 2025 proti Košiciam.

K triumfu Nitry prispel dvomi asistenciami. Nitrania zdolali tohto súpera vo všetkých troch vzájomných zápasoch v prebiehajúcej sezóne. Zvolen z uplynulých siedmich stretnutí prehral šesť a spadol na 10. miesto tabuľky.

Druhý hetrik v sezóne

Presvedčivé víťazstvo na ľade súpera dosiahli aj hráči Michaloviec. Na ľade Liptovského Mikuláša triumfovali 6:2, pričom za víťazstvom ich nasmeroval najmä produktívny prvý útok.

Útočník Jordan Martel strelil svoj druhý hetrik v sezóne. Jeho spoluhráč Marc Oliver Roy mu prihral na všetky tri góly a pridal aj jeden presný zásah.

Pre Michalovce to bolo štvrté víťazstvo z uplynulých piatich zápasov, po ktorom poskočili v tabuľke na priebežné 9. miesto pred Zvolen.

Liptáci prehrali druhý zápas za sebou a figurujú na siedmom mieste. Hráči Michaloviec strelili v uplynulých štyroch zápasoch 23 gólov.

Popradčania uštedrili Spišiakom sedmičku

V ešte lepšej gólovej aj hernej forme sú hráči Popradu. Ich fazónu pocítili v regionálnom derby hráči Spišskej Novej Vsi, ktorí prehrali 2:7. „Kamzíci“ strelil tretíkrát za sebou sedem gólov a natiahli svoju bodovú sériu na 13 zápasov.

Z víťazstva sa tešili v uplynulých šiestich zápasoch. Nad Spišskou Novou Vsou zvíťazili prvýkrát v sezóne. Do zostavy Popradu sa po pôsobení v Prešove vrátil útočník Matej Paločko, ktorý gólom prispel k presvedčivému víťazstvu.

Spišiaci prehrali šiesty zápas z predošlých ôsmich a figurujú na predposlednom mieste tabuľky.

VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS

Na poslednom je naďalej Prešov, ktorý si vylepšil náladu víťazstvom nad Košicami 2:1 po predĺžení.

Nasmeroval ho k nemu výkon brankára Jaroslava Janusa, ale aj premiérové góly Jána Blaška a obrancu Dávida Nátneho, ktorý v predĺžení potrestal chybu hostí. Prešovčania zvíťazili prvýkrát po troch prehrách, no naďalej sú na poslednom mieste s deväťbodovou stratou na Spišskú Novú Ves. Na desiaty Zvolen majú 12-bodové manko.

Ďalšia prehra Košíc

Košičania nenadviazali na stredajšie víťazstvo nad Spišskou Novou Vsou (2:0) a prehrali štvrtý zápas z predošlých piatich.

Išlo o tretí vzájomný Prešova a Košíc v sezóne, predošlé dva sa skončili presvedčivými výhrami „oceliarov“ - 6:0, 6:1. Premiéru v drese Prešova absolvovali útočníci Tim Danielčák a Dalibor Bortňák, ktorý nastúpil už za deviaty extraligový tím.

Hráči Žiliny sú späť na víťaznej vlne, ktorú potvrdili štvrtým víťazstvom po sebe. Na domácom ľade zdolali Trenčín 4:2 a postarali sa o štvrtú prehru Dukly z uplynulých piatich zápasov. Vlci zvíťazili nad Trenčínom vo všetkých troch vzájomných zápasoch sezóny. V tabuľke si upevnili priebežnú tretiu priečku, Trenčín je ôsmy.

Tipsport liga - 30. kolo:

Banská Bystrica - Slovan Bratislava 5:0 (2:0, 3:0, 0:0)

Góly: 11. Matoušek (Zigo, Lee), 15. Lucas (Messner, Šoltés), 26. Turnbull (Lucas, Faith), 32. Šoltés (Turnbull), 33. Lee (Valach, Gron)

Vlci Žilina - Dukla Trenčín 4:2 (0:1, 3:0, 1:1)

Góly: 24. Koyš (Miller, Galamboš), 35. Korczak (Miller, Ranford), 39. Korczak (Walega, Mucha), 42. Vašaš (Galamboš) - 20. Varone (Descheneau, Ahl), 43. Jakubec (A. Stránský)

Liptovský Mikuláš - Dukla Michalovce 2:6 (1:3, 1:1, 0:2)

Góly: 15. Ferkodič (Uhrík), 29. Tritt (Vojtech, Sukeľ) – 4. Martel (Roy, Kubka), 7. Spodniak (Fominych, Welsh), 19. Martel (Roy, Spodniak), 31. Martel (Roy, Virtanen), 45. Roy, 51. Kytnár (Spodniak)

HK Poprad - Spišská Nová Ves 7:2 (2:1, 4:0, 1:1)

Góly: 12. Urbánek (Šotek, Bodák), 16. Bjalončík (Calof, Cracknell), 26. Stanček (Výhonský, Fereta), 35. Sproul (Šotek, Nauš), 38. Bjalončík (Calof, Malina), 39. Calof (Bjalončík, Lefebvre), 55. Calof (Bodák, Bjalončík) - 20. Giroux (Martel, Žiak), 43. Paločko (Števuliak, Vandas)

HC Prešov - HC Košice 2:1 pp (0:0, 1:1, 0:0 - 1:0)

Góly:  29. Blaško, 63. Nátny (Valigura) - 26. Petráš (Mikúš, Rosandič)

HKM Zvolen - HK Nitra 0:5 (0:0, 0:3, 0:2)

Góly:  27. Bubela (Molnár, Jackson), 30. Okoličány (Čederle, Lacka), 33. Jackson (Bubela, Molnár), 43. Bajtek (Buček, Graham), 59. Jackson (Buček, Osburn)

