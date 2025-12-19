ONLINE: HK Poprad - HK Spišská Nová Ves dnes, Tipsport liga LIVE (30. kolo)

Hokejisti HK Poprad a HK Spišská Nová Ves dnes hrajú zápas 30. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HK Poprad - HK Spišská Nová Ves dnes (Tipsport Liga LIVE, 30. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
19.12.2025 o 18:00
30. kolo
Poprad
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Spišská N. Ves
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 30. kola Tipsport ligy, v ktorom sa stretnú HK Poprad a HK Spišská Nová Ves.
HK Poprad
Popradčania sa nachádzajú na 7. mieste tabuľky so skóre 96:82 a ziskom 42 bodov a do tohto stretnutia vstupujú vo výbornej forme. Kamzíci ťahajú sériu piatich víťazstiev v rade, čo z nich robí jeden z najrozbehnutejších tímov súťaže. Postupne si poradili s Liptovským Mikulášom vysoko 7:3, doma rozdrvili Košice 7:1 aj 8:2, zdolali Prešov po predĺžení 3:2 a napokon uspeli aj proti Banskej Bystrici 2:1 po nájazdoch. V domácom prostredí budú chcieť potvrdiť aktuálnu pohodu a upevniť si pozíciu v prvej osmičke.
HK Spišská Nová Ves
Spišiaci sa aktuálne nachádzajú na predposlednom 11. mieste tabuľky so skóre 62:81 a 34 bodmi. Ich forma je v poslednom období kolísavá. V uplynulých piatich dueloch dokázali dvakrát zvíťaziť, keď doma jasne zdolali Michalovce 5:0 a v Liptovskom Mikuláši uspeli po nájazdoch 3:2. Na druhej strane však prišli prehry s Košicami 0:2, doma s Michalovcami po nájazdoch (2:3) a po predĺžení prehrali Liptovskom Mikuláši (2:3). Spišská Nová Ves sa trápi najmä v ofenzíve, kde jej často chýba väčšia efektivita, no v bojoch o dôležité body dokáže byť nepríjemným súperom.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.