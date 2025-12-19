ONLINE: HC Prešov - HC Košice dnes, Tipsport liga LIVE (30. kolo)

Hokejisti HC Prešov a HC Košice dnes hrajú zápas 30. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HC Prešov - HC Košice dnes (Tipsport Liga LIVE, 30. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
19.12.2025 o 18:00
30. kolo
Prešov
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Košice
Prenos
V rámci 30. kola Tipsport ligy si zmerajú sily tímy z východného Slovenska. HC Prešov privíta oceliarov z HC Košice. Doterajšie dva vzájomné zápasy boli v réžii Košičanov, ktorí zvíťazili jednoznačne 6:0 a 6:1.
HC Prešov: Prešovčania ako nováčik nezažívajú ideálnu sezónu. Prehrali posledné tri zápasy, Michalovčania ich doslova zmietli po výsledku 7:0. V tabuľke im prislúcha posledné dvanáste miesto a na konte majú 23 bodov. Na predposlednú Spišskú Novú Ves strácajú deväť bodov. William Rapuzzi má 18 kanadských bodov (11G, 7A).
HC Košice: Košičania sa otriasli po troch prehrách po sebe a porazili Spišiakov 2:0. Nachádzajú sa na štvrtej priečke so ziskom 51 bodov. Na tretie miesto strácajú len dva body. Najproduktívnejším hráčom oceliarov je Filip Krivošík, ktorý získal 30 bodov (18G, 12A) a je druhým najlepším strelcom celej súťaže.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.