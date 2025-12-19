ONLINE: HC MONACObet Banská Bystrica - HC Slovan Bratislava dnes, Tipsport liga LIVE (30. kolo)

Hokejisti HC MONACObet Banská Bystrica a HC Slovan Bratislava dnes hrajú zápas 30. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HC MONACObet Banská Bystrica - HC Slovan Bratislava dnes (Tipsport Liga LIVE, 30. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
19.12.2025 o 17:30
30. kolo
B. Bystrica
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Slovan Bratislava
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 30. kola Tipsport ligy medzi mužstvami HC MONACObet Banská Bystrica a HC Slovan Bratislava.
Banská Bystrica sa aktuálne nachádza na 4. mieste, pričom má na konte 44 bodov. December odštartovala prehrou 1:2 po nájazdoch s Popradom, na ktorú zareagovala víťazstvom 5:1 proti Žiline. V následnej odvete však stratila štvorgólové vedenie a napokon podľahla 4:5 po nájazdoch. Po ďalšej prehre 2:5 so Zvolenom si ale v poslednom kole poradila s Duklou Trenčín tesne 3:2.
Slovan je aktuálnym lídrom súťaže, keď má na konte 59 bodov so skóre 104:78. Ide tak o najčastejšie skórujúce mužstvo. Po sérii piatich výhier v rade (Spišská Nová Ves, Nitra, Zvolen, Trenčín, Zvolen) prišlo v poslednom kole zaváhanie, keď nestačili doma na Nitru tesne 2:3.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.