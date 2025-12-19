ONLINE: HKM Zvolen - HK Nitra dnes, Tipsport liga LIVE (30. kolo)

Hokejisti HKM Zvolen a HK Nitra dnes hrajú zápas 30. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HKM Zvolen - HK Nitra dnes (Tipsport Liga LIVE, 30. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
19.12.2025 o 18:00
30. kolo
Zvolen
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Nitra
Prenos
Vážení športoví priatelia, srdečne vás vítame pri sledovaní zápasu 30.kola Tipos ligy HKM Zvolen – HK Nitra. My vám zo stretnutia pod Pustým hradom opäť prinášame textový prenos, vďaka ktorému vám určite neunikne nič podstatné. Ako vždy vás od modrej čiary zdraví Števo Lasab.
Zvolen nie a nie nájsť tú správnu formu. Po nečakanej výhre v nedeľu v Banskej Bystrici prišla v stredu hladká prehra 3:0 v Žiline. Zvolenu teda patrí deviate miesto a z desiateho miesta sú už len dva body za ním Michalovce. Zvolen je najhorším mužstvom v súťaži na domácom ľade. Zo 14 zápasov vyhral len 5 a aj to dva po predĺžení. Doma to proste Rytierom nejde. Napravia si štatistiky dnes proti Nitre, s ktorou naposledy doma vyfasovali 2:8?
Nitra je naopak najúspešnejším mužstvom v lige na ihriskách súperov. Zo 14 stretnutí 12 vyhrala. Pred stredajším kolom ale Nitra ťahala sériu piatich prehier a klesla na druhé miesto v tabuľke pod Slovan. V stredu ale práve na ľade Slovana túto sériu prelomila a zvíťazila 1:2. Potvrdí toto víťazstvo aj dnes vo Zvolene?
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.