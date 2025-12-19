ONLINE: Hk 32 Liptovský Mikuláš - HK Dukla Michalovce dnes, Tipsport liga LIVE (30. kolo)

Hokejisti Hk 32 Liptovský Mikuláš a HK Dukla Michalovce dnes hrajú zápas 30. kola Tipsport ligy.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Hk 32 Liptovský Mikuláš - HK Dukla Michalovce dnes (Tipsport Liga LIVE, 30. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
19.12.2025 o 18:00
30. kolo
Lipt. Mikuláš
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Michalovce
Prenos
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 30. kola Tipsport ligy, v ktorom HK 32 Liptovský Mikuláš hostí hokejistov HK Dukla Michalovce. Úvodné buly je naplánované na 18:00.
HK 32 Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš sa nachádza na 6. mieste so 44 bodmi na svojom konte so skóre 90:96. V 29. kole Liptáci prehrali na domácom ľade s HK Poprad 3:7.
HK Dukla Michalovce
Hostia z Michaloviec sa nachádzajú v tabuľke na 10. priečke. Na svojom konte majú 35 bodov so skóre 85:100. Hostia v poslednom kole vyhrali na domácom ľade nad HC Prešov 7:0.
