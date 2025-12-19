ONLINE: Hk 32 Liptovský Mikuláš - HK Dukla Michalovce dnes, Tipsport liga LIVE (30. kolo)

Hk 32 Liptovský Mikuláš - HK Dukla Michalovce: ONLINE prenos zo zápasu 30. kola Tipsport ligy.
Hk 32 Liptovský Mikuláš - HK Dukla Michalovce: ONLINE prenos zo zápasu 30. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|19. dec 2025 o 15:00
Sledujte s nami ONLINE prenos z 30. kola Tipsport ligy: Hk 32 Liptovský Mikuláš - HK Dukla Michalovce.

Hokejisti Hk 32 Liptovský Mikuláš a HK Dukla Michalovce dnes hrajú zápas 30. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Hk 32 Liptovský Mikuláš - HK Dukla Michalovce dnes (Tipsport Liga LIVE, 30. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2025/2026
19.12.2025 o 18:00
30. kolo
Lipt. Mikuláš
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Michalovce
Prenos
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 30. kola Tipsport ligy, v ktorom HK 32 Liptovský Mikuláš hostí hokejistov HK Dukla Michalovce. Úvodné buly je naplánované na 18:00.

HK 32 Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš sa nachádza na 6. mieste so 44 bodmi na svojom konte so skóre 90:96. V 29. kole Liptáci prehrali na domácom ľade s HK Poprad 3:7.

HK Dukla Michalovce
Hostia z Michaloviec sa nachádzajú v tabuľke na 10. priečke. Na svojom konte majú 35 bodov so skóre 85:100. Hostia v poslednom kole vyhrali na domácom ľade nad HC Prešov 7:0.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

ONLINE: Hk 32 Liptovský Mikuláš - HK Dukla Michalovce dnes, Tipsport liga LIVE (30. kolo)
dnes 15:00
