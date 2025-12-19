ONLINE: Vlci Žilina - HK Dukla Trenčín dnes, Tipsport liga LIVE (30. kolo)

Hokejisti Vlci Žilina a HK Dukla Trenčín dnes hrajú zápas 30. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: Vlci Žilina - HK Dukla Trenčín dnes (Tipsport Liga LIVE, 30. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
19.12.2025 o 17:30
30. kolo
Vlci Žilina
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Trenčín
Prenos
Príjemný dobrý deň zo Žiliny, vitajte pri sledovaní on-line prenosu zo zápasu 30. kola hokejovej Tisport ligy, v ktorom hokejisti Vlci Žilina privítajú na domácom ľade hráčov HK Dukla Trenčín. Zápas sa pod Dubňom začína o 17:30, my si ešte predtým v krátkosti predstavíme oba tímy.
Žiline patrí v aktuálnej tabuľke našej najvyššej súťaže priebežné tretie miesto so ziskom 53 bodov. Zverenci trénera Milana Bartoviča v poslednom doterajšom zápase zdolali na domácom ľade HKM Zvolen 3:0 (góly Vlkov Korczak, Baláž, Ranford). Najproduktívnejším hráčom Žiliny je Brendan Ranford, ktorý má na svojom konte 29 bodov (13+16). Brankárkou jednotkou tímu je Kanaďan Connor LaCouvée, ktorého úspešnosť zákrokov je 91,37%.
Trenčínu patrí v tabuľke Tisport ligy priebežné ôsme miesto so ziskom 42 bodov. V poslednom doterajšom zápase zverenci tréner Pavla Mihálika prehrali na domácom ľade s Banskou Bystricou 2:3 (góly Dukly Hudec, Bellerive). Najproduktívnejším hráčom Trenčína je Philip Michael Varone, ktorý má na svojom konte 19 kanadských bodov (5+14). Brankárskou jednotkou tímu je Francúz Julian Junca, ktorého úspešnosť zákrokov je aktuálne 93,44%.
Zápas sa teda v Žiline začína o 17:30, veríme, že ho budete sledovať v našej spoločnosti.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.