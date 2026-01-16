Liptáci a Zvolenčania naložili súperom debakel. Slovanu sa naďalej darí proti Žiline

Hokejisti bratislavského Slovana zdolali v piatkovom šlágri 39. kola Tipsport ligy Žilinu 2:1 po samostatných nájazdoch. V 12. sérii rozhodol o ich štvrtom víťazstve za sebou Samuel Takáč.
Zverenci trénera Brada Tappera tak uspeli proti tímu Milana Bartoviča aj v piatom vzájomnom súboji v sezóne, prvýkrát však nebodovali naplno.
„Belasí“ majú na čele tabuľky naďalej osembodový náskok pred Nitrou.
Liptovský Mikuláš ukončil sériu piatich prehier, keď na domácom ľade uštedril debakel 8:1 Banskej Bystrici, ktorá prehrala druhý zápas za sebou. Liptáci položili základy úspechu v prvej tretine, ktorú ovládli 4:0.
Zvolen triumfoval v Košiciach 5:0 a pripísal si piate víťazstvo za sebou, po ktorom si upevnil priebežné 8. miesto v tabuľke. Košičania prehrali štvrtý zápas z uplynulých piatich a naďalej figurujú na 5. priečke. Brankár Zvolena Pavel Kantor vychytal svoje tretie čisté konto v sezóne a 12. v slovenskej extralige.
Za stavu 0:4 sa do košickej bránky dostal Jakub Husár, pre ktorého to bol prvý zápas v slovenskej extralige. Vo veku 16 rokov a 154 dní sa stal najmladším brankárom v najvyššej slovenskej súťaži. O jeden deň prekonal doterajší rekord Samuela Hlavaja.
Druhá Nitra vyhrala v Spišskej Novej Vsi 3:2 po predĺžení a zaknihovala tretí triumf za sebou. Prešov zvíťazil na ľade Michaloviec 3:1, no napriek zisku troch bodov zostal na poslednom mieste tabuľky. Poprad vyhral na ľade Dukly Trenčín 3:1. V tabuľke si upevnil šieste miesto, Trenčania sú na deviatej priečke.
Tipsport liga - 39. kolo:
Slovan Bratislava - Žilina 2:1 pp a sn (0:0, 1:1, 0:0 - 0:0, 1:0)
Góly: 37. Peterek, rozh. nájazd Takáč - 25. Galamboš (Koyš)
Liptovský Mikuláš - Banská Bystrica 8:1 (4:0, 1:1, 3:0)
Góly: 1. Sukeľ (Flood, Farren), 7. Robertson (Vojtech, Ferkodič), 11. Ferkodič (Uhrík, F. Fekiač), 19. Nespala (Robertson, Šandor), 29. F. Fekiač (Nespala, Čajkovič), 47. Ferkodič (Robertson, Tritt), 57. Vankúš (Šandor, Nespala), 59. Cormier (Čajkovič, Kadlubiak) - 27. Šoltés (M. Valach, Michalčin).
Spišská Nová Ves - Nitra 2:3 pp (0:1, 1:0, 1:1 - 0:1)
Góly: 39. Hain (Viedenský, Martel), 50. Žiak (Števuliak) - 1. Krištof (Paulovič), 46. Chrenko (Kostenko), 61. Paulovič (Kostenko, Krištof)
Košice - Zvolen 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)
Góly: 1. Jääskeläinen (Cassels, Durandeau), 16. Zuzin (Fairbrother, Berger), 29. Marcinek (Fairbrother, Zuzin), 30. Lunter (Senčák, Valach), 46. Macek (Marcinek, Zuzin).
Michalovce - Prešov 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
Góly: 43. Virtanen (Marcinko) - 11. Suja (Chalupa, Avcin), 31. Bortňák (Chatrnúch, Jokeľ), 60. Indrašis (Bukarts, MacDougall).
Trenčín - Poprad 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
Góly: 58. Bellerive (Safin, Descheneau) - 29. Calof (Cracknell), 47. Bjalončík (Bodák, Šotek), 60. Nauš.
