ONLINE: HC Slovan Bratislava - Vlci Žilina dnes, Tipsport liga LIVE (39. kolo)

Hokejisti HC Slovan Bratislava a Vlci Žilina dnes hrajú zápas 39. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HC Slovan Bratislava - Vlci Žilina dnes (Tipsport Liga LIVE, 39. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
16.01.2026 o 18:30
39. kolo
Slovan Bratislava
0:0
(0:0)
9' minúta
Prebiehajúci
Vlci Žilina
Prehľad
Rozhodca: Štefik, Krajčík – Hercog, D. Konc ml..
Prenos
08:09
Až na jednu šancu belasých sa Žilina celkom bez problémov ubránila.
07:08
Pozornosť Rychlíka preveril Elson, neprestrčil puk pomedzi jeho betóny.
06:40
Slovan hrá presilovku, ale Žiline sa podarilo oslobodiť sa.
06:08
Vylúčenie v tíme HC Slovan Bratislava:
Vojtech Zeleňák – 2 min., hrubosť
05:31
Gachulinec kombinoval s Juščákom, no dobre zasiahol O´Connor a zbavil ich puku.
04:48
Tkáč získal puk a zakončoval, Žilina získala buly v útočnom pásme.
04:34
Žilinčania sa na chvíľu usadili v útočnom pásme a pekne zakombinovali. Strela Chicoinea však skončila tečovaná na ochrannej sieti.
03:33
Pecararo predviedol sťahovačku a strieľal, ale trafil hneď prvého hráča pred sebou.
02:51
O´Connor zakončoval z bezprostrednej blízkosti, Rychlík ho ale vychytal!
01:39
Walega strieľal nebezpečne z prvej zo stredu kruhu, trafil pripraveného Kiviaha.
00:51
Pecararo obišiel bránu, nahral na modrú Bačikovi, ktorý trafil Korczaka.
00:26
Prvá útočná akcia zápasu patrí belasým. Dmowski napáda za bránou.
00:01
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
HC Slovan Bratislava: Kiviaho (Andrisík) – Acolatse, Bačik, Královič, Zeleňák, O'Connor, Maier, Ličko – R. Varga, Solenský, Takáč – Pecararo, Elson, Dmowski – Bakoš, Peterek, Bondra – Petriska, Jendek, Lupták.
Tréner: Bradley Tapper
Vlci Žilina: Rychlík (LaCouvée) – Gachulinec, Pobežal, O. Kotvan, Miller, Korenčík, Chicoine – Kolenič, Korczak, Koyš – Ranford, Walega, Mucha – Juščák, R. Dej, Tkáč – Vašaš, Galamboš, Beták.
Tréner: Milan Bartovič
Rozhodca: Štefik, Krajčík – Hercog, D. Konc ml.
V 39. kole Tipsport ligy hostí Slovan Bratislava Žilinu. Úvodné buly je na programe o 18:30.
Slovan sa nachádza na 1. mieste, na konte má 78 bodov, pred druhou Nitrou má osembodový náskok. Belasí vyhrali tri zápasy po sebe, v minulom kole zvíťazili na ľade Banskej Bystrice 3:2.
Žiline patrí 3. priečka so ziskom 68 bodov. Žilinčania vyhrali štyri z uplynulých piatich duelov, v minulom kole zdolali Duklu Trenčín 6:3.
Tímy sa naposledy stretli pred jedenástimi dňami, belasí vtedy zvíťazili na domácom ľade 4:1.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:30.