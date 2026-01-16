ONLINE: HK Dukla Trenčín - HK Poprad dnes, Tipsport liga LIVE (39. kolo)

Hokejisti HK Dukla Trenčín a HK Poprad dnes hrajú zápas 39. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HK Dukla Trenčín - HK Poprad dnes (Tipsport Liga LIVE, 39. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
16.01.2026 o 18:00
39. kolo
Trenčín
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Poprad
Prenos
Krásny piatkový večer! Tretí vzájomný zápas v aktuálnej sezóne odohrajú HK DUKLA Trenčín a HK Poprad. Doterajšia bilancia je vyrovnaná – Dukla zvíťazila 3:0, Poprad si pripísal výhru 4:0. Na počesť Svetového dňa armády nastúpia trenčianski vojaci v špeciálnej sade dresov a štátna hymna zaznie v podaní Vojenskej hudby Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
HK DUKLA Trenčín: Dukla je momentálne bez formy, čo sa nepáči fanúšikom a dávajú to jasne najavo. Vojaci prehrali posledných päť stretnutí. Naposledy podľahli v Považskom derby Žiline 3:6. V celkovej tabuľke sú na deviatom mieste a len dve pozície ich delia od jedenástej priečky, ktorá zaručuje baráž. Najproduktívnejším hráčom je Phil Varone, ktorý má 28 kanadských bodov (8G, 20A).
HK Poprad: Po prehre v Žiline sa podarilo kamzíkom zvíťaziť nad Spišiakmi 4:1. Na svojho súpera majú v tabuľke 11-bodový náskok a patrí im šieste miesto, ktoré by im stačilo na priamy postup do play-off. 42 kanadských bodov (21G, 21A) má Adam Cracknell a je štvrtým najproduktívnejším hráčom celej súťaže.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.