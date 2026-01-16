ONLINE: HC Košice - HKM Zvolen dnes, Tipsport liga LIVE (39. kolo)

Hokejisti HC Košice a HKM Zvolen dnes hrajú zápas 39. kola Tipsport ligy.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HC Košice - HKM Zvolen dnes (Tipsport Liga LIVE, 39. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
16.01.2026 o 17:30
39. kolo
Košice
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Zvolen
Prenos
Vítam všetkých hokejových fanúšikov pri textovom prenose zo zápasu 39. kola Tipsport ligy medzi HC Košice a HKM Zvolen.
Košice si kvôli početnej maródke museli odložit dve duely, jeden z nich už však dohrali v stredu, ale s neúspešným výsledkom na ľade Nitry. V tabuľke im patrí 5. miesto so ziskom 65 bodov.
Zvolen ešte v roku 2026 neprehral a ťahá impozantnú sériu 4 výhier v rade. V tabuľke sú so 49 bodmi na 8. mieste.
V tejto sezóne sa tieto tímy stretli len dvakrát a v oboch prípadoch sa radoval Zvolen. Bolo to po výsledkoch 2:1 po predĺžení a 4:3 po samostatných nájazdoch.
Košice si kvôli početnej maródke museli odložit dve duely, jeden z nich už však dohrali v stredu, ale s neúspešným výsledkom na ľade Nitry. V tabuľke im patrí 5. miesto so ziskom 65 bodov.
Zvolen ešte v roku 2026 neprehral a ťahá impozantnú sériu 4 výhier v rade. V tabuľke sú so 49 bodmi na 8. mieste.
V tejto sezóne sa tieto tímy stretli len dvakrát a v oboch prípadoch sa radoval Zvolen. Bolo to po výsledkoch 2:1 po predĺžení a 4:3 po samostatných nájazdoch.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.