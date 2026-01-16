ONLINE: HK Dukla Michalovce - HC Prešov dnes, Tipsport liga LIVE (39. kolo)

Hokejisti HK Dukla Michalovce a HC Prešov dnes hrajú zápas 39. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HK Dukla Michalovce - HC Prešov dnes (Tipsport Liga LIVE, 39. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
16.01.2026 o 17:30
39. kolo
Michalovce
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Prešov
Prenos
Vítam všetkých hokejových fanúšikov pri textovom prenose zo zápasu 39. kola Tipsport ligy medzi HK DUKLA Michalovce a HC Prešov.
Michalovce ťahajú nepríjemnú sériu troch prehier v rade, v roku 2026 zvíťazili iba raz. V tabuľke im patrí 10. miesto so ziskom 46 bodov.
Prešov naďalej okupuje poslednú priečku tabuľky a napriek niekoľkým dobrým výkonom pomaly smerujú do baráže. So ziskom 33 bodov strácajú na nebarážovú pozíciu 13 bodov.
V tejto sezóne sa vo vzájomných zápasov darí viac Prešovu, ktorý zvíťazil v štyroch z piatich dueloch. Michalovce vyhrali iba raz, no dominantne 7:0.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.