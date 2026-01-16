ONLINE: Hk 32 Liptovský Mikuláš - HC MONACObet Banská Bystrica dnes, Tipsport liga LIVE (39. kolo)

Hk 32 Liptovský Mikuláš - HC MONACObet Banská Bystrica: ONLINE prenos zo zápasu 39. kola Tipsport ligy.
Sportnet|16. jan 2026 o 15:00
Sledujte s nami ONLINE prenos z 39. kola Tipsport ligy: Hk 32 Liptovský Mikuláš - HC MONACObet Banská Bystrica.

Hokejisti Hk 32 Liptovský Mikuláš a HC MONACObet Banská Bystrica dnes hrajú zápas 39. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

Tipsport liga (SR)  2025/2026
16.01.2026 o 18:00
39. kolo
Lipt. Mikuláš
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
B. Bystrica
Prenos
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 39. kola Tipsport ligy, v ktorom HK 32 Liptovský Mikuláš hostí hokejistov z Banskej Bystrice. Úvodné buly je naplánované na 18:00.

HK 32 Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš sa nachádza na 7. mieste s 53 bodmi na svojom konte so skóre 113:125. V 38. kole Liptáci hrali na ľade Prešova, kde prehrali 3:2 po predĺžení.

HC MONACObet Banská Bystrica
Hokejisti Banskej Bystrice sa nachádzajú v tabuľke na 4. priečke so ziskom 66 bodov a skóre 127:97. V poslednom kole hostili HC Slovan Bratislava. Bryndziari po dramatickom priebehu prehrali 2:3.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

