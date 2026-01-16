ONLINE: HK Spišská Nová Ves - HK Nitra dnes, Tipsport liga LIVE (39. kolo)

Hokejisti HK Spišská Nová Ves a HK Nitra dnes hrajú zápas 39. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HK Spišská Nová Ves - HK Nitra dnes (Tipsport Liga LIVE, 39. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
16.01.2026 o 17:30
39. kolo
Spišská N. Ves
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Nitra
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 39. kola Tipsport ligy medzi mužstvami HK Spišská Nová Ves a HK Nitra.
Spišská Nová Ves okupuje predposlednú 11. pozíciu so ziskom 45 bodov, na rozdiel od súperov majú ale k dobru ešte dve stretnutia. Začiatok roka odštartovali víťazstvom 3:1 proti Popradu, následne zdolali aj Prešov. Naposledy ale nestačili na Poprad.
Nitra sa aktuálne nachádza na 2. mieste so ziskom 70 bodov, pričom sa po dvoch prehrách od nového roka prebudila dvoma víťazstvami – proti Michalovciam a naposledy s Košicami.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.