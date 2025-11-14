Nováčik z Prešova vyhral druhýkrát po sebe. Na čelo tabuľky sa prebojovala Nitra

Gólová radosť hráčov Nitry.
Fotogaléria (9)
Gólová radosť hráčov Nitry. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|14. nov 2025 o 22:19
ShareTweet0

Pozrite si súhrn výsledkov 18. kola Tipsport ligy.

BRATISLAVA. Hokejisti Nitry sú po 18. kole Tipsport ligy opäť na čele tabuľky.

Dostali sa tam po piatkovom domácom víťazstve nad Spišskou Novou Vsou 4:2 a so 41 bodmi majú trojbodový náskok pred Slovanom.

Bratislavčania však odohrali o jeden zápas menej, rovnako ako tretia Žilina, ktorá má taktiež 38 bodov.

Posledný Prešov zvíťazili nad HK Dukla Michalovce 4:3, hoci ešte v 49. minúte prehrával 0:3.

Dvoma gólmi sa na obrate podieľal Alexander Avcin, Hunter Fejes zaznamenal gól a asistenciu, víťazný zásah domácich strelil v 56. minúte Adam Rockwood.

Fotogaléria zo zápasu HKM Zvolen - HC Košice (Tipsport liga - 18. kolo)
Na snímke brankár Košíc Patrik Jurčák odráža puk počas zápasu 18. kola Tipsport ligy HKM Zvolen - HC Košice.
Na snímke hlavný tréner HC Košice Dan Ceman počas zápasu 18. kola Tipsport ligy HKM Zvolen - HC Košice.
Na snímke fanúšikovia Zvolena počas zápasu 18. kola Tipsport ligy HKM Zvolen - HC Košice.
Na snímke zľava Cole Cassels (Zvolen) a Mislav Rosandič (Košice) počas zápasu 18. kola Tipsport ligy HKM Zvolen - HC Košice.
9 fotografií
Na snímke zľava Marek Hecl (Zvolen) a Oleksii Dakhnovski (Košice) počas zápasu 18. kola Tipsport ligy HKM Zvolen - HC Košice.Na snímke zľava Andrej Kudrna (Zvolen) a Patrik Rogoň (Košice) počas zápasu 18. kola Tipsport ligy HKM Zvolen - HC Košice.Na snímke zľava Eduard Šedivý (Košice) a Tobias Fait (Zvolen) počas zápasu 18. kola Tipsport ligy HKM Zvolen - HC Košice.Na snímke zľava Oleksii Dakhnovski (Košice) a Joona Jääskeläinen (Zvolen) počas zápasu 18. kola Tipsport ligy HKM Zvolen - HC Košice.Na snímke zľava Eduard Šedivý (Košice) a Patrik Marcinek (Zvolen) počas zápasu 18. kola Tipsport ligy HKM Zvolen - HC Košice.

Prešov vydrel druhé víťazstvo za sebou, z poslednej 12. priečky stráca na jedenásty Poprad naďalej dva body a na desiate Michalovce už len tri.

VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS

Tipsport liga - 18. kolo

Nitra - Spišská Nová Ves 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)

Góly: 27. Jackson (Nemec, Chrenko), 30. Paulovič, 52. Krištof (Paulovič, Osburn), 59. Lacka (Čederle, Okoličány) – 15. Laferriere, 39. Archambault (Viedenský)

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Poprad - Trenčín 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Góly: 23. Nauš (Urbánek), 35. Calof (Lefebvre), 57. Bjalončík, 59. Nauš (Cracknell, Urbánek)

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Prešov - Michalovce 4:3 (0:2, 0:1, 4:0)

Góly: 49. Avcin (Giľák, Bačo), 52. Fejes (Ullman, Rapuzzi), 55. Avcin, 56. Rockwood (Fejes) - 11. Virtanen (Michnáč), 14. Virtanen (Marcinko), 34. Fominych (Svitana, Kubka)

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Zvolen - Košice 4:3 pp a sn (0:0, 1:2, 2:1 - 0:0, 1:0)

Góly: 22. Kudrna (Cassels, Kantor), 42. Pišoja, 51. Macek (Pišoja), rozh. nájazd Fekiač – 25. Rogoň (M. Lunter), 40. Jellúš (Bartoš, Petráš), 46. Krivošík (Petráš, T. Mikúš)

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Banská Bystrica - Liptovský Mikuláš 5:4 po sn (3:2, 0:1, 1:1 - 0:0, 1:0)

Góly: 3. Valach (Česánek), 8. Messner (Šoltés, Michalčin), 20. Jasenec (Myklucha, Zeleňák), 46. Myklucha (Šoltés, Lee), rozh. nájazd: Zigo - 3. Vankúš (Uhrík, Nespala), 4. Robertson (Záborský, Réway), 36. Ibragimov, 45. Kotvan (Záborský)

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

Gólová radosť hráčov Nitry.
Gólová radosť hráčov Nitry.
Nováčik z Prešova vyhral druhýkrát po sebe. Na čelo tabuľky sa prebojovala Nitra
dnes 22:19
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»Nováčik z Prešova vyhral druhýkrát po sebe. Na čelo tabuľky sa prebojovala Nitra