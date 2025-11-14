Nováčik z Prešova vyhral druhýkrát po sebe. Na čelo tabuľky sa prebojovala Nitra

BRATISLAVA. Hokejisti Nitry sú po 18. kole Tipsport ligy opäť na čele tabuľky.
Dostali sa tam po piatkovom domácom víťazstve nad Spišskou Novou Vsou 4:2 a so 41 bodmi majú trojbodový náskok pred Slovanom.
Bratislavčania však odohrali o jeden zápas menej, rovnako ako tretia Žilina, ktorá má taktiež 38 bodov.
Posledný Prešov zvíťazili nad HK Dukla Michalovce 4:3, hoci ešte v 49. minúte prehrával 0:3.
Dvoma gólmi sa na obrate podieľal Alexander Avcin, Hunter Fejes zaznamenal gól a asistenciu, víťazný zásah domácich strelil v 56. minúte Adam Rockwood.
Prešov vydrel druhé víťazstvo za sebou, z poslednej 12. priečky stráca na jedenásty Poprad naďalej dva body a na desiate Michalovce už len tri.
Tipsport liga - 18. kolo
Nitra - Spišská Nová Ves 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)
Góly: 27. Jackson (Nemec, Chrenko), 30. Paulovič, 52. Krištof (Paulovič, Osburn), 59. Lacka (Čederle, Okoličány) – 15. Laferriere, 39. Archambault (Viedenský)
Poprad - Trenčín 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
Góly: 23. Nauš (Urbánek), 35. Calof (Lefebvre), 57. Bjalončík, 59. Nauš (Cracknell, Urbánek)
Prešov - Michalovce 4:3 (0:2, 0:1, 4:0)
Góly: 49. Avcin (Giľák, Bačo), 52. Fejes (Ullman, Rapuzzi), 55. Avcin, 56. Rockwood (Fejes) - 11. Virtanen (Michnáč), 14. Virtanen (Marcinko), 34. Fominych (Svitana, Kubka)
Zvolen - Košice 4:3 pp a sn (0:0, 1:2, 2:1 - 0:0, 1:0)
Góly: 22. Kudrna (Cassels, Kantor), 42. Pišoja, 51. Macek (Pišoja), rozh. nájazd Fekiač – 25. Rogoň (M. Lunter), 40. Jellúš (Bartoš, Petráš), 46. Krivošík (Petráš, T. Mikúš)
Banská Bystrica - Liptovský Mikuláš 5:4 po sn (3:2, 0:1, 1:1 - 0:0, 1:0)
Góly: 3. Valach (Česánek), 8. Messner (Šoltés, Michalčin), 20. Jasenec (Myklucha, Zeleňák), 46. Myklucha (Šoltés, Lee), rozh. nájazd: Zigo - 3. Vankúš (Uhrík, Nespala), 4. Robertson (Záborský, Réway), 36. Ibragimov, 45. Kotvan (Záborský)
