ONLINE: HK Poprad - HK Dukla Trenčín dnes, Tipsport liga LIVE (18. kolo)

POPRAD. Hokejisti HK Poprad a HK Dukla Trenčín dnes hrajú zápas 18. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HK Poprad - HK Dukla Trenčín dnes (Tipsport Liga LIVE, 18. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
14.11.2025 o 18:00
18. kolo
Poprad
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Trenčín
Prehľad
Rozhodca: Jobbágy, Crman – Tomáš, Orolin.
Prenos
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 18. kola Tipsport ligy, v ktorom HK Poprad hostí Duklu Trenčín. Úvodné buly je na programe o 18:00.
Poprad sa nachádza na predposlednom 11. mieste, na konte má 13 bodov. Na desiate Michalovce stráca štyri body, pred posledným Prešovom má náskok dvoch bodov. Poprad vyhral dva z posledných piatich zápasov, v minulom kole ale prehral na ľade Spišskej Novej Vsi 2:4.
Trenčínu patrí 9. priečka so ziskom 20 bodov. Na ôsmu Spišskú Novú Ves strácajú Trenčania jeden bod, pred desiatymi Michalovcami majú náskok tri body. Trenčín vyhral jeden z uplynulých piatich duelov, v minulom kole podľahol na domácom ľade Žiline 4:5. Prehrával už 0:4, dokázal vyrovnať, no inkasoval pri vlastnej presilovej hre 16 sekúnd pred koncom zápasu.
