ONLINE: HK Poprad - HK Dukla Trenčín dnes, Tipsport liga LIVE (18. kolo)

HK Poprad - HK Dukla Trenčín: ONLINE prenos zo zápasu 18. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|14. nov 2025 o 15:00
Sledujte s nami ONLINE prenos z 18. kola Tipsport ligy: HK Poprad - HK Dukla Trenčín.

POPRAD. Hokejisti HK Poprad a HK Dukla Trenčín dnes hrajú zápas 18. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: HK Poprad - HK Dukla Trenčín dnes (Tipsport Liga LIVE, 18. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2025/2026
14.11.2025 o 18:00
18. kolo
Poprad
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Trenčín
Prehľad
Rozhodca: Jobbágy, Crman – Tomáš, Orolin.
Prenos
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 18. kola Tipsport ligy, v ktorom HK Poprad hostí Duklu Trenčín. Úvodné buly je na programe o 18:00.

Poprad sa nachádza na predposlednom 11. mieste, na konte má 13 bodov. Na desiate Michalovce stráca štyri body, pred posledným Prešovom má náskok dvoch bodov. Poprad vyhral dva z posledných piatich zápasov, v minulom kole ale prehral na ľade Spišskej Novej Vsi 2:4.

Trenčínu patrí 9. priečka so ziskom 20 bodov. Na ôsmu Spišskú Novú Ves strácajú Trenčania jeden bod, pred desiatymi Michalovcami majú náskok tri body. Trenčín vyhral jeden z uplynulých piatich duelov, v minulom kole podľahol na domácom ľade Žiline 4:5. Prehrával už 0:4, dokázal vyrovnať, no inkasoval pri vlastnej presilovej hre 16 sekúnd pred koncom zápasu.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

dnes 15:30
