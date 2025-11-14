ONLINE: HC Prešov - HK Dukla Michalovce dnes, Tipsport liga LIVE (18. kolo)

HC Prešov - HK Dukla Michalovce: ONLINE prenos zo zápasu 18. kola Tipsport ligy.
HC Prešov - HK Dukla Michalovce: ONLINE prenos zo zápasu 18. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|14. nov 2025 o 15:00
ShareTweet0

Sledujte s nami ONLINE prenos z 18. kola Tipsport ligy: HC Prešov - HK Dukla Michalovce.

PREŠOV. Hokejisti HC Prešov a HK Dukla Michalovce dnes hrajú zápas 18. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: HC Prešov - HK Dukla Michalovce dnes (Tipsport Liga LIVE, 18. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2025/2026
14.11.2025 o 18:00
18. kolo
Prešov
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Michalovce
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 18. kola Tipsport ligy medzi HC Prešov a HK Dukla Michalovce.

HC Prešov

Prešov sa v tabuľke nachádza na poslednom, 12. mieste so ziskom 11 bodov a skóre 35:71. Nováčik súťaže zaznamenal počas sezóny iba obmedzené úspechy, no v posledných piatich zápasoch dokázal zdolať Liptovský Mikuláš 6:5 po predĺžení a Banskú Bystricu 4:1. Naopak, prehral s Duklou Trenčín 3:1, so Slovanom Bratislava 5:3 a doma so Žilinou 4:7. Prešov sa bude snažiť nadviazať na svoje víťazstvá a zlepšiť defenzívu, ktorá je v tejto sezóne najviac zraniteľnou časťou tímu.

HK Dukla Michalovce

Michalovce sa nachádzajú na 10. mieste so 17 bodmi a skóre 44:61. Tím zaznamenal v posledných piatich dueloch dve víťazstvá – nad Spišskou Novou Vsou 4:3 a nad Nitrou 5:2. Naopak, prehrali s Košicami 6:2 a so Zvolenom 5:1 a s Popradom 2:3 po predĺžení. Dukla Michalovce bude chcieť potvrdiť svoju vyššiu kvalitu a zbierať body aj proti poslednému tímu tabuľky.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

HC MONACObet Banská Bystrica - Hk 32 Liptovský Mikuláš: ONLINE prenos zo zápasu 18. kola Tipsport ligy.online
HC MONACObet Banská Bystrica - Hk 32 Liptovský Mikuláš: ONLINE prenos zo zápasu 18. kola Tipsport ligy.online
ONLINE: HC MONACObet Banská Bystrica - Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes, Tipsport liga LIVE (18. kolo)
dnes 15:30
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»ONLINE: HC Prešov - HK Dukla Michalovce dnes, Tipsport liga LIVE (18. kolo)