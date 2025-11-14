ONLINE: HC MONACObet Banská Bystrica - Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes, Tipsport liga LIVE (18. kolo)

BANSKÁ BYSTRICA. Hokejisti HC MONACObet Banská Bystrica a Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes hrajú zápas 18. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HC MONACObet Banská Bystrica - Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes (Tipsport Liga LIVE, 18. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
14.11.2025 o 18:30
18. kolo
B. Bystrica
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Lipt. Mikuláš
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 18. kola Tipsport ligy medzi mužstvami HC MONACObet Banská Bystrica a HK 32 Liptovský Mikuláš.
Banská Bystrica sa aktuálne nachádza na 4. mieste so ziskom 31 bodov, pričom sa môže pochváliť treťou najlepšou ofenzívou. Na domácom ľade pritom zvíťazila v posledných troch zápasoch, keď si postupne poradila so Spišskou Novou Vsou 5:2, Popradom 3:0 a Duklou Trenčín 4:0.
Liptovský Mikuláš sa nachádza na 7. mieste s 24 bodmi na svojom konte, pričom po výbornej forme prišiel značný pokles. Osem posledných zápasov sa totiž nieslo v znamení len dvoch víťazstiev – proti Popradu 3:2 po predĺžení a Spišskej Novej Vsi 5:2.
Posledné vzájomné zápasy na ľade Banskej Bystrice:
Banská Bystrica 3-2 Liptovský Mikuláš
Banská Bystrica 1-2 Liptovský Mikuláš
Banská Bystrica 5-2 Liptovský Mikuláš
Banská Bystrica 3-1 Liptovský Mikuláš
Banská Bystrica 5-0 Liptovský Mikuláš
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:30.