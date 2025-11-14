ONLINE: HKM Zvolen - HC Košice dnes, Tipsport liga LIVE (18. kolo)

14. nov 2025
Sledujte s nami ONLINE prenos z 18. kola Tipsport ligy: HKM Zvolen - HC Košice.

ZVOLEN. Hokejisti HKM Zvolen a HC Košice dnes hrajú zápas 18. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: HKM Zvolen - HC Košice dnes (Tipsport Liga LIVE, 18. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2025/2026
14.11.2025 o 18:00
18. kolo
Zvolen
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Košice
Prenos
Vážení športoví priatelia, srdečne vás vítame pri sledovaní zápasu 18.kola Tipos ligy HKM Zvolen – HC Košice. My vám zo stretnutia pod Pustým hradom opäť prinášame textový prenos, vďaka ktorému vám určite neunikne nič podstatné. Ako vždy vás od modrej čiary zdraví Števo Lasab.

Zvolen je v priebežnej tabuľke na šiestom mieste. V posledných dvoch kolách bodoval naplno. Najprv doma vo výbornom zápase zdolal tesne Liptovský Mikuláš 3:2 a v minulú nedeľu triumfoval suverénne v Michalovciach 1:5. Hneď to vidno aj v tabuľke, kde Rytieri poskočili nad Spišiakov a aj nad Liptákov. Dnes ich čaká ale priamy súboj o piate miesto a i keď sa naň aj v prípade trojbodovej výhry nedostanú, môžu aspoň stiahnuť Košický náskok.

Košice sú aktuálne na piatej priečke. V poslednom kole doma celkom jasne v repríze finále nestačili na Nitru a podľahli jej vysoko 0:5. Naopak štyri zápasy pred týmto duelom vyhrali a získali spolu jedenásť bodov. Košice vo Zvolene posledné roky hrávali najmä výborne v obrane. Uvidíme ako tomu bude dnes, ale myslím si, že ani dnes to nebude nejaká veľká gólová prestrelka.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

