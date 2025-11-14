ONLINE: HK Nitra - HK Spišská Nová Ves dnes, Tipsport liga LIVE (18. kolo)

HK Nitra - HK Spišská Nová Ves: ONLINE prenos zo zápasu 18. kola Tipsport ligy.
Sportnet|14. nov 2025 o 15:00
Sledujte s nami ONLINE prenos z 18. kola Tipsport ligy: HK Nitra - HK Spišská Nová Ves.

NITRA. Hokejisti HK Nitra a HK Spišská Nová Ves dnes hrajú zápas 18. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: HK Nitra - HK Spišská Nová Ves dnes (Tipsport Liga LIVE, 18. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2025/2026
14.11.2025 o 18:00
18. kolo
Nitra
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Spišská N. Ves
Prenos
Prajem pekný podvečer pri sledovaní hokejového zápasu z Tipsport ligy medzi HK Nitra a HK Spišská Nová Ves.

HK Nitra

Corgoni hrajú v tejto sezóne zatiaľ naozaj výborne. Aktuálne síce patrí Nitranom až 3. pozícia, ale majú rovnaký počet bodov (38) ako druhá Žilina a prvý Slovan Bratislava. Z posledných piatich zápasov dokázala Nitra vyhrať až štyri. Jedinú prehru zaknihovala na domácej pôde proti Michalovciam. Prehrala 2:5. Corgoni sú dnes favoritom, ale musia to potvrdiť na hracej ploche.

HK Spišská Nová Ves

Hostia zo Spiša neprežívajú zrovna ideálnu sezónu. Zatiaľ dokázali nazbierať 21 bodov a majú negatívne skóre 39:53. Aktuálne im patrí 8. pozícia. Zlý úvod do sezóny znamenal stopku pre hlavného trénera Petra Oremusa. Na jeho miesto nastúpil jeho asistent Vladimír Záborský. Hostia odohrali svoj posledný ligový zápas na domácej pôde proti Popradu a podarilo sa im zvíťaziť 4:2.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

dnes 15:30
