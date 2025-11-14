ONLINE: HK Nitra - HK Spišská Nová Ves dnes, Tipsport liga LIVE (18. kolo)

NITRA. Hokejisti HK Nitra a HK Spišská Nová Ves dnes hrajú zápas 18. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HK Nitra - HK Spišská Nová Ves dnes (Tipsport Liga LIVE, 18. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
14.11.2025 o 18:00
18. kolo
Nitra
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Spišská N. Ves
Prenos
Prajem pekný podvečer pri sledovaní hokejového zápasu z Tipsport ligy medzi HK Nitra a HK Spišská Nová Ves.
HK Nitra
Corgoni hrajú v tejto sezóne zatiaľ naozaj výborne. Aktuálne síce patrí Nitranom až 3. pozícia, ale majú rovnaký počet bodov (38) ako druhá Žilina a prvý Slovan Bratislava. Z posledných piatich zápasov dokázala Nitra vyhrať až štyri. Jedinú prehru zaknihovala na domácej pôde proti Michalovciam. Prehrala 2:5. Corgoni sú dnes favoritom, ale musia to potvrdiť na hracej ploche.
HK Spišská Nová Ves
Hostia zo Spiša neprežívajú zrovna ideálnu sezónu. Zatiaľ dokázali nazbierať 21 bodov a majú negatívne skóre 39:53. Aktuálne im patrí 8. pozícia. Zlý úvod do sezóny znamenal stopku pre hlavného trénera Petra Oremusa. Na jeho miesto nastúpil jeho asistent Vladimír Záborský. Hostia odohrali svoj posledný ligový zápas na domácej pôde proti Popradu a podarilo sa im zvíťaziť 4:2.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.