Slovan zveľaďuje náskok na čele súťaže. Prešov natiahol sériu, no nevyhral

Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v 27. kole Tipsport ligy na ľade Dukly Trenčín 4:3 po nájazdovom rozstrele a upevnili si post lídra tabuľky.
Pred druhou Nitrou majú už štvorbodový náskok. Rozhodujúci nájazd premenil Liam Pecararo. Pre Slovan to bol štvrtý triumf za sebou.
Hráči Žiliny zdolali v piatkovom šlágri HK Nitra 6:4. Domáci sa tak na štvrtom mieste bodovo dotiahli na tretie Košice.
Nitra sa naďalej trápi, prehrala už štvrtý zápas v sérii. Dukla Michalovce triumfovala nad Košicami 5:2.
Vo východniarskom derby potvrdila dobrú formu a bodovala už vo štvrtom zápase za sebou.
V tabuľke sa posunula na 10. miesto o bod pred Spišskú Novú Ves, ktorá prehrala v Liptovskom Mikuláši 2:3 po predĺžení.
Liptáci v neúplnej tabuľke preskočili šiestu Banskú Bystricu, ktorá nastúpi v nedeľu v záverečnom zápase kola v derby proti Zvolenu.
Hokejisti Popradu vyhrali nad Prešovom 3:2 po predĺžení a bodovali v treťom zápase za sebou.
Prešov taktiež bodoval v treťom dueli v sérii, na predposlednú Spišskú Novú Ves stráca nováčik sedem bodov.
Tipsport liga - 27. kolo
HK Dukla Trenčín - HC Slovan Bratislava 3:4 pp a sn (2:2, 1:1, 0:0 - 0:0, 0:1)
Góly: 5. Deschenau (Varone), 8. Goljer (Ahl, Deschenau), 18. Deschenau - 10. Dmowski (Elson), 14. Acolatse (O´Connor), 35. Pecararo, rozh. nájazd Pecararo
Vlci Žilina - HK Nitra 6:4 (1:2, 2:0, 3:2)
Góly: 6. Walega (Kolenič, Gachulinec), 21. Walega (Kolenič, Pobežal), 35. Walega (Holenda, Diakov), 46. Chicoine (Tkáč, Gachulinec), 50. Ranford (Diakov, Koyš), 60. Walega (Gachulinec) - 2. Chrenko (Okoličány, Stacha), 6. Kostenko (Nemec, Hrnka), 42. Passolt (Kostenko, Graham), 47. Carmichael (Graham, Passolt)
HK Dukla Michalovce - HC Košice 5:2 (3:1, 2:0, 0:1)
Góly: 9. Spodniak (Welsh, Martel), 11. Roy (Martel, Virtanen), 20. A. Varga (Bartánus), 27. Fominych, 32. Virtanen (Kubka) - 13. Lamper (Bučko, Mikúš), 52. Mikúš (Šedivý, Slovák)
HK Poprad - HC Prešov 3:2 pp (0:2, 1:0, 1:0 - 1:0)
Góly: 31. Kundrik (Lefebvre, Sproul), 46. Bjalončík (Calof), 61. Šotek (Lefebvre) - 5. MacDougall (Giľák), 20. Rapuzzi (Blaško, Giľák)
HK 32 Liptovský Mikuláš - HK Spišská Nová Ves 3:2 pp (0:1, 1:0, 1:1 - 1:0)
Góly: 23. Cormier (Sukeľ, Robertson), 59. Robertson (Cormier, Tritt), 62. Vojtech (Robertson, Cormier) - 13. Martel (Archambault, Rapáč), 54. Martel (Ališauskas)
