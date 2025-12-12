ONLINE: Hk 32 Liptovský Mikuláš - HK Spišská Nová Ves dnes, Tipsport liga LIVE (27. kolo)

Hk 32 Liptovský Mikuláš - HK Spišská Nová Ves: ONLINE prenos zo zápasu 27. kola Tipsport ligy.
Hk 32 Liptovský Mikuláš - HK Spišská Nová Ves: ONLINE prenos zo zápasu 27. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|12. dec 2025 o 15:00
Sledujte s nami ONLINE prenos z 27. kola Tipsport ligy: Hk 32 Liptovský Mikuláš - HK Spišská Nová Ves.

Hokejisti Hk 32 Liptovský Mikuláš a HK Spišská Nová Ves dnes hrajú zápas 27. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Hk 32 Liptovský Mikuláš - HK Spišská Nová Ves dnes (Tipsport Liga LIVE, 27. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2025/2026
12.12.2025 o 18:00
27. kolo
Lipt. Mikuláš
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Spišská N. Ves
Prenos
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 27. kola Tipsport ligy, v ktorom HK 32 Liptovský Mikuláš hostí hokejistov HK Spišská Nová Ves. Úvodné buly je naplánované na 18:00.

HK 32 Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš sa nachádza na 6. mieste s 39 bodmi na svojom konte so skóre 81:87. V 26. kole sa Liptáci predstavili na ľade HK Nitra, kde vyhrali 4:3.

HK Spišská Nová Ves
Hostia zo Spiša sa nachádzajú v tabuľke na 10. priečke. Na svojom konte majú 30 bodov so skóre 55:76. Hostia v poslednom kole nestačili na HK Dukla Michalovce, keď doma neuspeli 2:3 po samostatných nájazdoch.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

ONLINE: Hk 32 Liptovský Mikuláš - HK Spišská Nová Ves dnes, Tipsport liga LIVE (27. kolo)
dnes 15:00
