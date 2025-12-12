ONLINE: HK Poprad - HC Prešov dnes, Tipsport liga LIVE (27. kolo)

HK Poprad - HC Prešov: ONLINE prenos zo zápasu 27. kola Tipsport ligy.
Sportnet|12. dec 2025 o 15:00
Sledujte s nami ONLINE prenos z 27. kola Tipsport ligy: HK Poprad - HC Prešov.

Hokejisti HK Poprad a HC Prešov dnes hrajú zápas 27. kola Tipsport ligy.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: HK Poprad - HC Prešov dnes (Tipsport Liga LIVE, 27. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2025/2026
12.12.2025 o 18:00
27. kolo
Poprad
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Prešov
Prenos
Vítam všetkých hokejových fanúšikov pri textovom prenose zo zápasu 27. kola Tipsport ligy medzi HK Poprad a HC Prešov.

Poprad po slabom úvode sezóny nabral na forme a v posledných 9 zápasoch si nepripísal prehru v riadnej hracej dobe a v tabuľke im patrí 8. miesto so ziskom 34 bodov.

Prešov sa naďalej potáca na poslednom mieste tabuľky, ale ich výkony idú hore a momentálne majú sériu dvoch víťazstiev v rade. Na predposledné Michalovce však čakajp 7 bodov.

V prvom vzájomnom zápase v sezóne sa tešil Prešov po otočke z 0:3 na 4:3, ale v uplynulých dvoch stretnutiach zvíťazili hokejisti Popradu po výsledkoch 7:2 a 4:0.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

