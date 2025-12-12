ONLINE: HK Dukla Michalovce - HC Košice dnes, Tipsport liga LIVE (27. kolo)

Sportnet|12. dec 2025 o 14:30
Sledujte s nami ONLINE prenos z 27. kola Tipsport ligy: HK Dukla Michalovce - HC Košice.

Hokejisti HK Dukla Michalovce a HC Košice dnes hrajú zápas 27. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

Tipsport liga (SR)  2025/2026
12.12.2025 o 17:30
27. kolo
Michalovce
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Košice
Prehľad
Rozhodca: Rojík, Snášel – Stanzel, Staššák..
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 27. kola Tipsport ligy medzi Michalovcami a Košicami.

HK DUKLA Michalovce

Posledné tri zápasy Michaloviec neboli rozhodnuté v riadnom hracom čase. Na konci novembra Zemplínčania otočili vývoj stretnutia v Poprade z 1:3 a vyhrali 5:4 po predĺžení. Následne prehrali s Košicami doma 2:3 po nájazdoch, aby si v nedeľu uchmatli dva body zo Spišskej Novej Vsi, kde triumfovali 3:2 po sn.

HC Košice

Po výhrach nad Slovanom 4:1 vonku, Liptákmi 4:0 doma a v Michalovciach 3:2 sn, Košice utrpeli debakel 2:8 v Poprade. Bez viacerých zranených hráčov jednoducho nemali šancu. Osem gólov "oceliari" inkasovali premiérovo od 6. apríla 2009. Odrazí sa aktuálny majster opäť na víťaznú vlnu?
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

