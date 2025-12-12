ONLINE: Vlci Žilina - HK Nitra dnes, Tipsport liga LIVE (27. kolo)

Hokejisti Vlci Žilina a HK Nitra dnes hrajú zápas 27. kola Tipsport ligy.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Vlci Žilina - HK Nitra dnes (Tipsport Liga LIVE, 27. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
12.12.2025 o 17:30
27. kolo
Vlci Žilina
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Nitra
Prenos
Príjemný dobrý deň zo Žiliny, vitajte pri sledovaní on-line prenosu zo zápasu 27. kola hokejovej Tipsport ligy, v ktorom hokejisti Vlci Žilina privítajú na domácom ľade hráčov HK Nitra. Zápas sa pod Dubňom začína o 17:30, my si ešte predtým v krátkosti predstavíme oba tímy.
Žiline patrí v aktuálnej tabuľke našej najvyššej súťaže priebežné štvrté miesto so ziskom 45 bodov. V poslednom doterajšom zápase zverenci trénera Milana Bartoviča prehrali v Banskej Bystrici s HC MonacoBet 1:5 (gól Žiliny Tkáč). Najproduktívnejším hráčov Vlkov je Brendan Ranford, ktorý má na svojom konte 22 kanadských bodov (9+13). Brankárskou jednotkou tímu je Kanaďan Connor LaCouveé, ktorého úspešnosť zákrokov je 91,87%. Počas minulého týždňa sa z kabíny Vlkov porúčal kanadský hokejista Scott Kosmachuk.
Nitre patrí v tabuľke Tipsport ligy aktuálne druhé miesto so ziskom 52 bodov. V poslednom doterajšom zápase zverenci trénera Andreja Kmeča prehrali na domácom ľade s Liptovským Mikulášom 3:4 (góly Nitry 2x Hrnka, 1x Jackson). Najproduktívnejším hráčom tímu spod Zobora je Matej Paulovič, ktorý získal doposiaľ 23 kanadských bodov (14+9). Brankárskou jednotkou tímu je Fín Jasper Patrikainen, ktorého úspešnosť zákrokov je aktuálne 92,71%.
Zápas sa v Žiline začína o 17:30, veríme, že ho budete sledovať v našej spoločnosti.
Žiline patrí v aktuálnej tabuľke našej najvyššej súťaže priebežné štvrté miesto so ziskom 45 bodov. V poslednom doterajšom zápase zverenci trénera Milana Bartoviča prehrali v Banskej Bystrici s HC MonacoBet 1:5 (gól Žiliny Tkáč). Najproduktívnejším hráčov Vlkov je Brendan Ranford, ktorý má na svojom konte 22 kanadských bodov (9+13). Brankárskou jednotkou tímu je Kanaďan Connor LaCouveé, ktorého úspešnosť zákrokov je 91,87%. Počas minulého týždňa sa z kabíny Vlkov porúčal kanadský hokejista Scott Kosmachuk.
Nitre patrí v tabuľke Tipsport ligy aktuálne druhé miesto so ziskom 52 bodov. V poslednom doterajšom zápase zverenci trénera Andreja Kmeča prehrali na domácom ľade s Liptovským Mikulášom 3:4 (góly Nitry 2x Hrnka, 1x Jackson). Najproduktívnejším hráčom tímu spod Zobora je Matej Paulovič, ktorý získal doposiaľ 23 kanadských bodov (14+9). Brankárskou jednotkou tímu je Fín Jasper Patrikainen, ktorého úspešnosť zákrokov je aktuálne 92,71%.
Zápas sa v Žiline začína o 17:30, veríme, že ho budete sledovať v našej spoločnosti.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.