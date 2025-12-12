ONLINE: HK Dukla Trenčín - HC Slovan Bratislava dnes, Tipsport liga LIVE (27. kolo)

HK Dukla Trenčín - HC Slovan Bratislava: ONLINE prenos zo zápasu 27. kola Tipsport ligy.
HK Dukla Trenčín - HC Slovan Bratislava: ONLINE prenos zo zápasu 27. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|12. dec 2025 o 15:00
ShareTweet0

Sledujte s nami ONLINE prenos z 27. kola Tipsport ligy: HK Dukla Trenčín - HC Slovan Bratislava.

Hokejisti HK Dukla Trenčín a HC Slovan Bratislava dnes hrajú zápas 27. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: HK Dukla Trenčín - HC Slovan Bratislava dnes (Tipsport Liga LIVE, 27. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2025/2026
12.12.2025 o 18:00
27. kolo
Trenčín
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Slovan Bratislava
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 27. kola Tipsport ligy, v ktorom sa stretnú HK Dukla Trenčín a líder súťaže HC Slovan Bratislava.

HK DUKLA Trenčín

Dukla sa po dobrom novembrovom závere dostala do lepšej formy a momentálne jej patrí 7. miesto so 38 bodmi a skóre 63:66. Trenčania vyhrali štyri z posledných piatich duelov, čo im výrazne pomohlo posunúť sa smerom nahor. V uplynulom kole však prišla studená sprcha – prehra v Prešove 2:3. Predtým však Dukla predvádzala výborné výkony: doma zdolala Zvolen 5:3, vyhrala v Nitre 5:2, porazila Spišskú Novú Ves 3:1 a na vlastnom ľade si poradila aj s Košicami 2:1.

HC Slovan Bratislava

Slovan si drží prvé miesto tabuľky, nazbieral už 54 bodov a s bilanciou 94 strelených gólov je suverénne najproduktívnejším mužstvom ligy. Forma Belasých je vynikajúca – až štyrikrát z posledných piatich zápasov zvíťazili. V nedeľu si poradili so Zvolenom 3:0, predtým zlomili Nitru 5:2 a Spišskú Novú Ves rovnakým výsledkom. Jedinú prehru zaznamenali doma proti Košiciam (1:4) a uspeli aj v Žiline 3:1.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

Hk 32 Liptovský Mikuláš - HK Spišská Nová Ves: ONLINE prenos zo zápasu 27. kola Tipsport ligy.online
Hk 32 Liptovský Mikuláš - HK Spišská Nová Ves: ONLINE prenos zo zápasu 27. kola Tipsport ligy.online
ONLINE: Hk 32 Liptovský Mikuláš - HK Spišská Nová Ves dnes, Tipsport liga LIVE (27. kolo)
dnes 15:00
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»ONLINE: HK Dukla Trenčín - HC Slovan Bratislava dnes, Tipsport liga LIVE (27. kolo)