ONLINE: HK Dukla Trenčín - HC Slovan Bratislava dnes, Tipsport liga LIVE (27. kolo)

Hokejisti HK Dukla Trenčín a HC Slovan Bratislava dnes hrajú zápas 27. kola Tipsport ligy.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HK Dukla Trenčín - HC Slovan Bratislava dnes (Tipsport Liga LIVE, 27. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
12.12.2025 o 18:00
27. kolo
Trenčín
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Slovan Bratislava
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 27. kola Tipsport ligy, v ktorom sa stretnú HK Dukla Trenčín a líder súťaže HC Slovan Bratislava.
HK DUKLA Trenčín
Dukla sa po dobrom novembrovom závere dostala do lepšej formy a momentálne jej patrí 7. miesto so 38 bodmi a skóre 63:66. Trenčania vyhrali štyri z posledných piatich duelov, čo im výrazne pomohlo posunúť sa smerom nahor. V uplynulom kole však prišla studená sprcha – prehra v Prešove 2:3. Predtým však Dukla predvádzala výborné výkony: doma zdolala Zvolen 5:3, vyhrala v Nitre 5:2, porazila Spišskú Novú Ves 3:1 a na vlastnom ľade si poradila aj s Košicami 2:1.
HC Slovan Bratislava
Slovan si drží prvé miesto tabuľky, nazbieral už 54 bodov a s bilanciou 94 strelených gólov je suverénne najproduktívnejším mužstvom ligy. Forma Belasých je vynikajúca – až štyrikrát z posledných piatich zápasov zvíťazili. V nedeľu si poradili so Zvolenom 3:0, predtým zlomili Nitru 5:2 a Spišskú Novú Ves rovnakým výsledkom. Jedinú prehru zaznamenali doma proti Košiciam (1:4) a uspeli aj v Žiline 3:1.
HK DUKLA Trenčín
Dukla sa po dobrom novembrovom závere dostala do lepšej formy a momentálne jej patrí 7. miesto so 38 bodmi a skóre 63:66. Trenčania vyhrali štyri z posledných piatich duelov, čo im výrazne pomohlo posunúť sa smerom nahor. V uplynulom kole však prišla studená sprcha – prehra v Prešove 2:3. Predtým však Dukla predvádzala výborné výkony: doma zdolala Zvolen 5:3, vyhrala v Nitre 5:2, porazila Spišskú Novú Ves 3:1 a na vlastnom ľade si poradila aj s Košicami 2:1.
HC Slovan Bratislava
Slovan si drží prvé miesto tabuľky, nazbieral už 54 bodov a s bilanciou 94 strelených gólov je suverénne najproduktívnejším mužstvom ligy. Forma Belasých je vynikajúca – až štyrikrát z posledných piatich zápasov zvíťazili. V nedeľu si poradili so Zvolenom 3:0, predtým zlomili Nitru 5:2 a Spišskú Novú Ves rovnakým výsledkom. Jedinú prehru zaznamenali doma proti Košiciam (1:4) a uspeli aj v Žiline 3:1.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.