Slovan sa stal novým lídrom súťaže. Poprad nevídane zdemoloval majstra

Hokejová Tipsport liga má po 26. kole nového lídra. Na čelo tabuľky sa dostal Slovan Bratislava, ktorý triumfoval vo Zvolene 3:0 a o dva body predstihol Nitru. Tá podľahla doma Liptovskému Mikulášu 3:4.
Nitrania utrpeli už tretiu prehru za sebou, pričom všetky zaznamenali na domácom ľade. Liptákom pomohol dvoma gólmi k úspechu Matúš Vojtech. Mikuláš slávil prvé víťazstvo na ľade vicemajstra od 29. októbra 2023 a poskočil na šieste miesto.
Slovan potvrdil dobrú formu a pripísal si tretiu výhru za sebou. Z uplynulých šiestich stretnutí zvíťazil v piatich, čo mu pomohlo dostať sa na líderskú pozíciu.
V bráne hostí si udržal čisté konto fínsky brankár Henri Kiviaho. Zvolen ťahá sériu troch prehier a klesol na deviate miesto.
Na tretej priečke zostali Košice, ktoré prehrali v Poprade vysoko 2:8. Na druhú Nitru strácajú štyri body.
Adam Cracknell sa v drese „kamzíkov“ blysol hetrikom a pridal aj dve asistencie. Popradčanom patrí ôsma priečka.
V Banskej Bystrici sa stretli dva tímy, ktoré sa v uplynulom období trápili. Duel lepšie zvládli domáci „barani“, ktorí zvíťazili nad Žilinou 5:1.
Rozhodli v druhej tretine, ktorú vyhrali 4:1. Počas necelý troch minút sa postupne presadili Dávid Šoltés, Andrej Kukuča a Carter Turnbull. Piata Bystrica tak stráca na štvrtú Žilinu už len päť bodov.
Michalovce vyhrali na ľade Spišskej Novej Vsi 3:2 po samostatných nájazdoch, rozhodujúci premenil v tretej sérii Connor Welsh.
Dukla bodovala v treťom zápase v rade a z jedenástej pozície sa dotiahla na desiatych Spišiakov na rozdiel jedného bodu.
Posledný Prešov sa v druhom zápase za sebou tešil z triumfu, keď zdolal Trenčín 3:2. O víťazstve domácich rozhodol v čase 59:59 William Rapuzzi.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS
Tipsport liga - 26. kolo:
HK Spišská Nová Ves - HK Dukla Michalovce 2:3 pp a sn (1:0, 0:2, 1:0 - 0:0, 0:1)
Góly: 17. Giroux (Rapáč, Archambault), 54. Viedenský (Turanský, Zajac) - 21. Virtanen (Spodniak, Martel), 40. Safaralejev (Fominych), rozh. nájazd Welsh
Prešov - Trenčín 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)
Góly: 10. Avcin (Rapuzzi, Giľák), 13. Avcin, 60. Rapuzzi (Giľák, Chalupa) - 40. Ahl (Varone, Mikuš), 51. Ahl (Varone, Goljer)
Banská Bystrica - Žilina 5:1 (0:0, 4:1, 1:0)
Góly: 28. Šoltés (Turnbull, Myklukha), 29. Kukuča (Šoltés, Michalčin), 30. Turnbull (Galipeau, Faith), 34. Šoltés (Myklukha, Turnbull), 51. Gron (Valach, Zeleňák) – 31. Tkáč (Baláž)
Poprad - Košice 8:2 (3:0, 3:2, 2:0)
Góly: 5. Bjalončík (Cracknell), 10. Malina (Cracknell, Šotek), 11. Cracknell (Calof, Bjalončík), 23. Výhonský (Urbánek, Nemčík), 24. Suchý (Török, Majdan), 39. Cracknell (Calof), 50. Cracknell (Nauš), 50. Výhonský - 32. Petráš (Jellúš, T. Mikúš), 39. Ferenc (Havrila, Liščinský)
HK Nitra - HK 32 Liptovský Mikuláš 3:4 (0:1, 3:3, 0:0)
Góly: 25. Jackson (Osburn, Molnár), 34. Hrnka (Paulovič, Osburn), 37. Hrnka (Krištof, Osburn) - 19. Sukeľ (Robertson, Cormier), 23. Vojtech (Tritt, Ibragimov), 26. Vojtech (Ibragimov), 38. Tritt (Flood, Vojtech)
Zvolen - Slovan Bratislava 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
Góly: 37. Šimun (R. Varga, Preisinger), 59. Dmowski, 60. Peterek (Jendek)
